Dos países cooperan para combatir crisis del fentanilo

Por Natalie Kitroeff | The New York Times

WHITEWATER, COLORADO.- Dos mujeres levantaron un cadáver del suelo, revelando un insecto que se retorcía en la tierra.

“¡Esa es una larva viva!”, dijo Alex Smith, director de laboratorio de la Estación de Investigación Forense de la Universidad de Colorado, en Mesa, tomando la larva del suelo y metiéndola en un tubo de vidrio. Los gusanos son evidencia potencial, explicó Smith. “De hecho, se pueden analizar las larvas y carcasas de pupas en busca de drogas”, dijo.

Su público era un grupo de médicos forenses mexicanos que viajaron el mes pasado a las instalaciones de Colorado, conocidas como una “granja de cadáveres”, donde docenas de cadáveres donados son puestos al sol para ser estudiados mientras se descomponen. Vinieron para aprender sobre las pruebas de fentanilo.

Su viaje había sido organizado por el Departamento de Estado de EU, cuyos funcionarios esperaban que ayudara a lograr un objetivo diplomático clave: lograr que el Gobierno de México lidie con su propio problema de fentanilo.

En el norte de México, grupos de ayuda y centros de rehabilitación han hecho sonar la alarma sobre el aumento en el uso de fentanilo, reportando una ola de sobredosis de opioides a lo largo de partes de la frontera con Estados Unidos. El Gobierno mexicano dice que la propagación de la droga está contenida y que el consumo general sigue siendo relativamente bajo. En realidad, nadie sabe qué tan común es el uso de fentanilo en México. Hay pocos datos recientes sobre el abuso de drogas a nivel nacional.

“No se ven casos de sobredosis de fentanilo, no porque la gente no muera a causa del fentanilo, sino porque no les estamos realizando pruebas”, dijo César González Vaca, médico forense titular del Estado de Baja California.

México es la principal fuente del fentanilo ilícito que se trafica hacia EU, afirma el Gobierno estadounidense, y aunque las fuerzas armadas mexicanas informaron de un aumento en las incautaciones de drogas el año pasado, los opioides continúan cruzando la frontera.