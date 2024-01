Dinastía en ciernes en Indonesia

Por Richard C. Paddock y Muktita Suhartono / The New York Times

SOLO, Indonesia — No hace mucho, el hijo mayor del Presidente Joko Widodo de Indonesia operaba una cadena de tiendas de postres. Ahora es el símbolo de una dinastía política en ciernes.

Con la ayuda de un fallo del tribunal superior encabezado por su tío, Gibran Rakabuming Raka, de 36 años, el hijo del Presidente, se ha convertido en el principal candidato a Vicepresidente en las elecciones del próximo mes. Si su fórmula gana, se convertiría en el Vicepresidente más joven en la historia de Indonesia.

Los detractores advierten que Joko está socavando las reformas democráticas que se adoptaron después de décadas de dictadura y que ayudaron al propio Joko a ganar la Presidencia en el 2014.

Tres candidatos se han postulado para suceder a Joko en las elecciones del 14 de febrero en Indonesia, incluyendo a Prabowo Subianto, un ex General que ahora es Ministro de Defensa. Prabowo lleva mucho tiempo acusado de abusos contra los derechos humanos.