Desgarradora experiencia de una niña venezolana de 8 años en la selva del Darien

Por Julie Turkewitz | The New York Times

TAPÓN DEL DARIÉN, Panamá — La niña de 8 años, de Venezuela, había dormido inquieta la noche anterior, llorando en sueños, dijo su madre, acerca de los hombres que intentaban matarla.

Días antes, la familia había entrado al Tapón del Darién, la selva entre Colombia y Panamá que en los últimos tres años se ha convertido en una de las vías migratorias más transitadas del mundo. Después de escalar montañas y cruzar ríos en su intento por llegar a Estados Unidos, su grupo fue abordado por media docena de hombres con pasamontañas, empuñando armas largas y profiriendo amenazas.

“¡Mujeres, quítense la ropa!”, gritaron los agresores, dijo la madre, antes de sondear las partes íntimas de cada mujer en busca de dinero en efectivo. Hijos, hermanos y maridos se vieron obligados a mirar. Luego los hombres ordenaron a la niña que se desnudara para registrarla, dijo su madre.

Los grupos de ayuda que trabajan en el Tapón del Darién dicen que han estado documentando un aumento extraordinario en los ataques a migrantes, con patrones y frecuencias que rara vez se ven fuera de las zonas de guerra. Casi todos los ataques, dicen, ocurren en el lado panameño de la selva.

Los grupos de ayuda, incluyendo Médicos Sin Fronteras y UNICEF, dicen que los ataques están organizados y son excepcionalmente crueles. Los perpetradores golpean a las víctimas y les quitan comida, incluso fórmula para bebés, dejando a la gente maltrecha y muerta de hambre en el bosque. Y muchas veces, decenas de mujeres son violadas en un solo evento.

En enero y febrero, Médicos Sin Fronteras registró 328 denuncias de violencia sexual, en comparación con 676 en todo el 2023. Este año, 113 llegaron en una sola semana de febrero.

Varias organizaciones humanitarias, incluyendo Human Rights Watch, acusan a la policía fronteriza de Panamá, encargada de la seguridad en la selva y que tiene agentes patrullando el bosque, de no proteger a los migrantes y de permitir que los perpetradores cometan crímenes con impunidad.

The New York Times habló recientemente con más de 70 personas que dijeron haber sido asaltadas por grupos de hombres armados en la jungla. De ellas, 14 eran mujeres que dijeron haber sido agredidas sexualmente, desde tocamientos forzados hasta violación. (El Times no revela los nombres de las presuntas víctimas para proteger su privacidad).

En un evento público, Edgar Pitti, máximo funcionario del Senafront —la policía fronteriza panameña de 5 mil efectivos— en el Darién, dijo que los agentes estaban haciendo todo lo posible para proteger a los migrantes, considerando el desafiante terreno de la selva. “Es importante comprender el contexto geográfico”, dijo.

Varios funcionarios panameños dijeron que el problema no era tan grave como lo describen los grupos de ayuda y los inmigrantes. El fiscal encargado de liderar las investigaciones sobre el crimen organizado, Emeldo Márquez, insistió en una entrevista que la violencia sexual “ha bajado”.

Pero los datos de su oficina muestran que los investigadores abrieron 17 casos de agresión sexual en el lado panameño de la selva en el 2023, y 14 en lo que va del año. Márquez explicó que en algunos de los casos de este año aún estaba verificando los reclamos de las víctimas.