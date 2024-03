Daniela Klette, una fugitiva del Ejército Rojo que estuvo escondida a plena vista

Todavía no está claro si los hallazgos de Colborne para el podcast Legion realmente llevaron a que la policía descubriera a Klette. La policía dice que fue ubicada gracias a una pista en noviembre, aproximadamente al mismo tiempo que Colborne, de 42 años, y Legion estaban investigando.

Por Erika Solomon y Christopher F. Schuetze / The New York Times

Planteó una perspectiva incómoda: que Colborne, un periodista canadiense que trabaja para el sitio web de investigación Bellingcat, hubiera identificado con relativa facilidad a una fugitiva que había eludido a la policía alemana utilizando PimEyes y AWS Rekognition, dos programas disponibles públicamente.

“Alguien como yo, que no habla alemán, que no sabe mucho más allá de los antecedentes básicos de Daniela Klette —¿Por qué pude encontrar una pista así en literalmente 30 minutos?”, dijo Colborne. “Hay cientos de extremistas de extrema derecha alemanes con órdenes de arresto. Si puedo encontrar a alguien que ha estado prófuga durante 30 años, ¿por qué no pueden las autoridades alemanas encontrar a algunas de estas otras personas buscadas?”.

Peter Neumann, profesor alemán de estudios de seguridad en el King’s College de Londres, dijo que la policía alemana obstaculiza su propia capacidad para luchar contra el crimen mediante leyes demasiado estrictas. Dijo que la policía no puede grabar conversaciones entre miembros del crimen organizado, por ejemplo, si están sentados junto a alguien en un restaurante teniendo una conversación inocente que también sería escuchada.

Otro problema, dijo, es que Alemania ha estado batallando y fracasando durante años para digitalizar un Gobierno que ha permanecido obstinadamente unido al correo en papel.

“Ni siquiera están pensando necesariamente en términos de la presencia de personas en el espacio virtual”, dijo. “Los extremistas de derecha, pero también los yihadistas, están operando en espacios en línea en foros de mensajería —en lugares donde las autoridades alemanas no lo considerarían reales. Pero definitivamente son reales”.

Durante su tiempo en la clandestinidad, dice la policía, Klette y dos cómplices, Ernst-Volker Staub y Burkhard Garweg, que también son buscados en relación con actividades de la Facción del Ejército Rojo, cometieron al menos 13 robos violentos, con lo que ganaron alrededor de 2 millones de dólares.

La policía sigue buscando a Staub y Garweg.

El 28 de febrero, después de encontrar una granada de mano en su casa, la policía evacuó el anodino edificio de renta controlada. Al día siguiente, descubrieron un lanzagranadas y una ametralladora Kalashnikov.

© 2024 The New York Times Company