¿Cuánta papa debe contener un verdadero snack de papa frita?

Por Ali Watkins / The New York Times

LONDRES — En la tediosa marcha de la vida, encontramos alegría en las pequeñas cosas: la salida del Sol. Una buena copa de vino. El grasiento chasquido de una papa frita.

¡Pero no tan rápido! La vida no ofrece placeres simples, e incluso ese delicioso crujido conlleva un debate importante: ¿cuánta papa debe contener una verdadera papa frita?

Esto fue inmortalizado recientemente por un tribunal de apelaciones fiscales británico, que dictaminó que los Walkers Sensations Poppadoms, unos medallones de papa esponjosos y no crujientes, son, de hecho, lo mismo que papas fritas.

El fallo significa que Walkers, propiedad de Pepsico, tendrá que pagar el mismo impuesto al valor agregado por sus poppadoms que por sus diversas papas fritas. Más importante aún, un juez de primera instancia ha registrado el tipo de dictamen que seguramente irritará desproporcionadamente a las masas.

“La comida probablemente es una de las formas más viscerales y poderosas de expresar la identidad cultural”, afirmó Ty Matejowsky, profesor de antropología en la Universidad de Florida Central. Como tal, dijo, era poco probable que el fallo judicial cambie la opinión de alguien al respecto.

Un poppadom es una oblea circular, plana y crujiente que normalmente se elabora con harina de garbanzo. Tradicionalmente, son del tamaño de una tortilla. Sin embargo, Walkers los hicieron más pequeños, más cercanos al tamaño de una papa frita. Lanzaron sus poppadoms a finales de la década de 1980.

El debate gira en torno a si los poppadoms son alimento o refrigerio. Para los propósitos de la ley, la “comida” requiere preparación y debe comerse como parte de algo más grande. Los “refrigerios” son paquetes eficientes que se pueden disfrutar solos. Como, digamos, una bolsa de papas fritas.

En Gran Bretaña, la mayoría de los productos alimenticios están exentos de impuestos, pero la tasa actual del Impuesto al Valor Agregado para refrigerios como las papas fritas es del 20 por ciento. Eso hace que lo que está en juego con los poppadoms de Walkers sea multimillonario.

Walkers ha afirmado desde el 2021 que sus poppadoms no son lo mismo que las papas fritas y, por lo tanto, deberían estar exentos de impuestos como la mayoría de los demás alimentos.

Hay muchas razones, dijeron los abogados de Walkers, por las que un poppadom no es una papa frita: debe comerse con otras cosas como salsas —o, se podría decir, ser preparados. Y cualquier “persona común y corriente en la calle” sabría que no son lo mismo. Quizás lo más crítico, argumentó Walkers, es que los tipos de almidón y gránulos de papa usados para hacer el poppadom no deberían contarse como ingredientes de la papa.

Pero el juez dijo que aunque los poppadoms pueden no contener tanta papa como una papa frita tradicional, la proporción adecuada de papa, poppadom y papa frita depende de cada quien.

“Los productos, obviamente contienen papas”, escribió el juez.

Walkers, que no respondió a una solicitud de comentarios, tiene hasta mediados de marzo para apelar. Hasta entonces, la ley ha hablado. Espiritualmente, podría ser un poppadom. Pero legalmente —al menos por ahora— es una papa frita.

© 2024 The New York Times Company