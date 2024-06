Cómo la obra de teatro “All of Me” aborda la discapacidad en el escenario

Por Laura Collins-Hughes | The New York Times

Algo extraño sucede cuando Madison Ferris y Danny J. Gomez salen juntos, utilizando aparatos para moverse: ella un scooter, él una silla de ruedas.

Extraños se les acercan, suponiendo que los dos están de alguna manera en problemas.

“La gente dirá: ‘¿Están bien? ¿Qué está pasando?’”, dijo Ferris recientemente en Manhattan, donde estelarizan la producción Off Broadway de la comedia romántica “All of Me” de Laura Winters.

Y si varios usuarios de sillas de ruedas ruedan juntos por la calle, dijo Gomez, “entonces es como si el circo estuviera en la Ciudad”.

Para Gomez, que quedó paralizado de la cintura para abajo en un accidente de bicicleta de montaña en el 2016, todo ello subraya la necesidad de que el teatro, la televisión y el cine representen a más personas discapacitadas y lo hagan de manera más natural. “Entonces no sería tan extraño en la vida real”, añadió.

“All of Me” comienza con Lucy, interpretada por Ferris, y Alfonso, interpretado por Gomez, conociéndose afuera de un hospital. En una reseña para The New York Times, Naveen Kumar atribuyó “gran parte de su atractivo sincero a sus dos protagonistas”, elogiando la destreza de expresión de Ferris y el encanto de Gomez.

La obra, que termina funciones este mes, entró en la vida de Ferris en el 2017, cuando interpretaba a Laura en la reposición en Broadway de Sam Gold de “El Zoo de Cristal”. Ashley Brooke Monroe directora asistente de esa obra y ahora directora de “All of Me”, la sugirió a Winters.