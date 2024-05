Capitalistas ven como opción tiendas de comestibles en Cuba

Por David C. Adams/ The New York Times

LA HABANA — Una moderna tienda de comestibles cuyos estantes están llenos de todo, desde pasta hasta vino, ocupa un lugar en el centro de La Habana alguna vez ocupado por una deslucida florería estatal. Una ex empresa paraestatal de vidrio en un suburbio ahora alberga una sala de exhibición que vende muebles de fabricación cubana. Y en el puerto, montacargas descargan huevos estadounidenses con destino a un supermercado privado en línea que ofrece entregas a domicilio.

Estas empresas son parte de una explosión de compañías privadas en los últimos años en toda Cuba, un cambio notable en un País donde Fidel Castro llegó al poder liderando una revolución comunista decidida a eliminar nociones capitalistas como la propiedad privada.

Pero hoy Cuba enfrenta su peor crisis financiera en décadas, impulsada por la mala gestión gubernamental y un embargo económico estadounidense de décadas de duración que ha llevado a un colapso de la producción nacional, inflación al alza, cortes de energía y escasez de combustible, carne y otras necesidades. Así que los líderes comunistas están acogiendo a los emprendedores privados, una clase de personas que alguna vez vilipendiaron.

Aprovechando la flexibilización en las restricciones, los cubanos han abierto aproximadamente 10 mil 200 empresas privadas desde el 2021, creando una economía alternativa junto al golpeado modelo socialista del País.

Subrayando el crecimiento de las empresas privadas y las dificultades económicas del Gobierno, las importaciones del sector privado y del Gobierno el año pasado totalizaron cada una alrededor de mil millones de dólares, arrojan datos del Gobierno. Gran parte de las importaciones del sector privado provinieron de Estados Unidos y fueron financiadas por remesas enviadas por cubanos allí a familiares en casa. Alrededor de 1.5 millones de personas trabajan para empresas privadas, un aumento del 30 por ciento desde el 2021, y ahora representan casi la mitad de la fuerza laboral total en la isla caribeña.

A pesar del crecimiento del sector privado, su contribución general a la economía cubana es sólo alrededor del 15 por ciento de la producción interna bruta. Aún así, la transformación está generando profundas divisiones en el sistema comunista de la isla a medida que una nueva élite empresarial adquiere riqueza, un anatema para la ideología revolucionaria de Cuba.