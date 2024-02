Broadway se alista para racha de shows

Por Michael Paulson / The New York Times

“Por un lado, qué increíble que nuestra industria persevere y que haya tanto trabajo nuevo en Broadway”, dijo Rachel Sussman, una de las principales productoras de “Suffs”, un musical que se estrenará en abril.

“Por otro lado, todavía nos estamos recuperando de la pandemia y el público no ha regresado en pleno, por lo que existe ansiedad a nivel industria sobre si tenemos el público para sostener todos estos programas. Es una de esas cosas que sólo el tiempo dirá”, agregó.

Y puede preguntarse uno ¿qué espectáculo nuevo es para mí?

¿Buscas un sonido pop favorito? Alicia Keys ofrece “Hell’s Kitchen”, Huey Lewis tiene “The Heart of Rock and Roll” y The Who está representado con una reposición de “Tommy”, el clásico de rock de esa banda.

¿Te encanta la literatura? Pruebe las adaptaciones musicales de “El Gran Gatsby”, “Diario de una Pasión” y “Agua para Elefantes”.

Abundarán las celebridades: Steve Carell en “Tío Vanya”, Jessica Lange y Jim Parsons en “Mother Play”, Rachel McAdams en “Mary Jane”, Eddie Redmayne en “Cabaret”, Liev Schreiber y Amy Ryan en “Doubt”, y Jeremy Strong en “An Enemy of the People”.

Los aficionados a la historia podrían considerar “Suffs”, que explora la batalla en torno a dar a las mujeres el voto en Estados Unidos. A los interesados en acontecimientos más recientes les podría gustar “Patriots”, una obra inquietantemente oportuna sobre la muerte prematura de un crítico de Vladimir V. Putin, el Presidente ruso.

Y para quienes buscan diversión de teatro musical a la antigüita, “The Wiz” es una nueva versión del musical de 1975 que reinventó “El Mago de Oz”, visitando Nueva York tras una gira por Estados Unidos. (Estos nuevos espectáculos se suman a los ya en cartelera).

Ante tantos estrenos, podría parecer que Broadway se ha recuperado, pero en realidad no es así.

Hay motivos para alegrarse. El gran número de estrenos nos recuerda, contrariamente a algunas de las predicciones más pesimistas durante la pandemia, que muchos espectáculos están en proceso y los inversionistas están dispuestos y son capaces de financiarlos.

Pero la asistencia total en lo que va de esta temporada está 16 por ciento por debajo del mismo punto en el 2020, y los ingresos brutos totales de taquilla han bajado 15 por ciento.

Broadway tiene mucho tiempo de ser un negocio brutal, en el que muchos más espectáculos fracasan que los que triunfan, y esta temporada ha sido difícil, especialmente para los musicales nuevos. Cuatro de los seis musicales nuevos que se estrenaron hasta ahora ya cerraron como fracasos financieros, incluyendo “Once Upon a One More Time”, “Here Lies Love”, “Harmony” y “How to Dance in Ohio”.

Por el contrario, la temporada ha sido decente para obras de teatro y reposiciones musicales —entre las historias de éxito hasta ahora figuran “Merrily We Roll Along”, que es un gran éxito; “¡Gutenberg! ¡El Musical!”, que recuperó sus costos justo antes de finalizar su temporada; y “Appropriate”, la obra de Branden Jacobs-Jenkins que ha tenido tan buenas ventas en un recinto sin fines de lucro de Broadway que un grupo de productores comerciales planea trasladarla a un teatro con fines de lucro y extender su temporada.

