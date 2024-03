¿Biden Jr. una opción para los demócratas? Olvídalo, dicen asistentes

Por Peter Baker / The New York Times

WASHINGTON — Muchos demócratas desearían que el Presidente Joseph R. Biden Jr. no se estuviera postulando este otoño. Sólo el 28 por ciento de los demócratas en una nueva encuesta realizada por The New York Times y Siena College expresaron entusiasmo por su candidatura, y el 38 por ciento dijo rotundamente que no debería ser su candidato.

Pero aunque muchos demócratas en Estados Unidos desearían que alguien más se enfrentara al ex Presidente Donald J. Trump, quien lidera la encuesta a nivel nacional por cinco puntos porcentuales, nadie que importe parece dispuesto a decirle eso a Biden.

Rodeado por un círculo interno leal, Biden no ha dado indicios de que considerará hacerse a un lado.

El equipo de Biden ve la pregunta misma como absurda. En su opinión, el Presidente tiene un impresionante historial de logros. No existe una alternativa obvia. Es demasiado tarde en el ciclo electoral para dejar la contienda sin perturbaciones considerables. Y aparte de alguien que tenga a Biden en su nombre, es difícil imaginar quién tendría suficiente influencia para influir en él.

“No hay un consejo de patriarcas, y no estoy seguro de que si lo hubiera, un presidente en ejercicio, sin importar quién fuera, les haría caso”, dijo David Plouffe, arquitecto de las campañas del Presidente Barack Obama. “Él piensa: ‘Oye, gané y vencí al tipo que va a competir contra mí, y puedo hacerlo de nuevo’”.

Muchos demócratas dicen que Biden ha hecho un buen trabajo en muchos frentes —frenar la pandemia, reconstruir la economía y manejar las guerras en Europa y Medio Oriente.

Pero su apoyo se ha visto socavado por preocupaciones por su edad, su apoyo a la guerra de Israel contra Hamas, la afluencia de inmigrantes y la inflación. Más de 100 mil demócratas en las elecciones primarias de Michigan, el 13 por ciento del total, emitieron recientemente votos de protesta de “no comprometido” para expresar su descontento, sobre todo respecto a Gaza.

Biden, de 81 años, es ligeramente mayor que Trump, de 77, y ambos han mostrado momentos de confusión y lapsos de memoria. Después de su examen físico en febrero, el médico de Biden lo declaró “apto para sus deberes”. Pero las encuestas muestran que una mayor parte del público está inquieto por los años avanzados de Biden que por los de Trump.

A Biden le ayuda el hecho de que nadie de la próxima generación de demócratas, como la Vicepresidenta Kamala Harris, tiene un historial de éxito en las primarias. “Podrías nombrar cinco o seis alternativas a Biden, pero no han pasado por el sistema”, dijo Elaine Kamarck, directora del Centro para la Gestión Pública Efectiva de la Brookings Institution y miembro del Comité Nacional Demócrata. “¿Preferiría que Joe Biden tuviera 65 años? Claro. Pero no los tiene”.

Los asesores de Biden expresan su confianza en que cuando lleguen las elecciones, la mayoría de los electores volverá a preferir a Biden sobre Trump, un ex Presidente derrotado y blanco de dos juicios políticos que enfrenta 91 cargos por delitos graves y ha sido declarado responsable de fraude empresarial y agresión sexual.

“La opinión de la mayoría de los demócratas es: ‘Está bien, esto va a ser realmente difícil, con un alto grado de dificultad, pero en última instancia, probablemente haya suficiente parte del País que no quiera un segundo mandato de Trump que podemos hacer que esto funcione’”, dijo Plouffe.

© 2024 The New York Times Company