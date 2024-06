Bangkok crea un espacio verde tras gran contaminación el la capital

Por Richard C. Paddock/ The New York Times

BANGKOK — Durante más de medio siglo, el monopolio paraestatal del tabaco de Tailandia produjo cigarros en masa en un extenso polígono industrial en Bangkok. Camiones pesados llevaban tabaco crudo al corazón de la Ciudad y se llevaban millones de cigarros.

Pero ahora, ese sitio cancerígeno ha dado paso a algo diferente: un espacio verde que ha traído una bocanada de aire fresco al congestionado y a menudo contaminado centro de Bangkok.

La transformación ha sido un éxito sorprendente, creando un oasis de 41 hectáreas para los habitantes de la Ciudad. El sitio —una ampliación del Parque Benjakitti existente— incluye una pasarela elevada de 1.6 kilómetros de largo, así como humedales purificadores de agua, 8 mil árboles nuevos, canchas de pickleball y basquetbol, y una zona para pasear perros.

El Skywalk, como se conoce a la pasarela, se ha vuelto particularmente popular entre los jóvenes. Al atardecer, cuando amaina el calor del día, suele estar lleno de visitantes.

La nueva sección del parque se inauguró oficialmente en agosto del 2022, para honrar el 90 cumpleaños de la Reina Sirikit, la reina madre de Tailandia.

Es inusual que una gran ciudad agregue extensiones significativas de nuevos parques, particularmente en el densamente poblado sudeste asiático. La ampliación de 20 millones de dólares es casi el doble del tamaño del parque original, que cuenta con un lago y un popular sendero para correr.

Bangkok, que tiene 11 millones de habitantes, necesita más lugares como este. Un reporte del 2022 encontró que la Ciudad no alcanzaba el estándar mínimo de la Organización Mundial de la Salud de 9 metros cuadrados de espacios verdes por persona en áreas urbanas.