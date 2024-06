Banda “Voice of Baceprot” rompe estereotipos con sus nuevas ideas

Por Siu- Lee Wee / The New York Times

YAKARTA, Indonesia — La baterista hizo sonar sus platillos. La bajista arañó su guitarra. La multitud levantó los dedos índice y meñique. La cantante y guitarrista dio un paso al frente y gritó: “¡Nuestro cuerpo no es propiedad pública!”. Y docenas de fans se lanzaron a un frenesí por el trío de heavy metal que lucía hijabs.

“No tenemos lugar para la mente sexista”, chilló la cantante Firda Kurnia, cantando el coro de una de las canciones más exitosas de la banda, “(Not) Public Property”, en una presentación en Yakarta, la capital de Indonesia.

Casi una década después de su debut, la banda Voice of Baceprot (que significa “ruido” en sondanés, uno de los idiomas que se hablan en Indonesia), se ha ganado seguidores en el País con canciones con temas como el empoderamiento femenino, el pacifismo y el ambientalismo. Ahora está ganando seguidores en el extranjero, recibiendo elogios de Flea, de los Red Hot Chili Peppers, y Tom Morello, de Rage Against the Machine. En el año pasado, la banda —cuyas letras mezclan inglés, indonesio y sondanés— ha tocado en Estados Unidos, Francia y Países Bajos.