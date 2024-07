Arqueólogos búlgaros descubren estatua en alcantarilla antigua

Por Amelia Nierenberg/The New York Times

LONDRES — Arqueólogos en Bulgaria hicieron un descubrimiento en una antigua alcantarilla romana este mes: una estatua de mármol bien conservada, más alta que un hombre.

“La encontramos por casualidad”, dijo Lyudmil Vagalinski, director científico de la excavación. “Fue increíble. Una estatua entera apareció frente a nosotros”.

El descubrimiento podría arrojar luz sobre cómo la gente de la zona, la actual Bulgaria, luchó por preservar su religión mientras el cristianismo se extendía por el mundo antiguo. La alcantarilla puede haber sido un escondite utilizado por los paganos que intentaban proteger la imponente estatua de los fanáticos cristianos, que a veces destruían las cabezas de deidades paganas.

El rostro y la cabeza no muestran señales de destrucción.

“Es un milagro que haya sobrevivido”, dijo Vagalinski.

Él y sus colegas trabajaban en una excavación de rutina cerca del pueblo de Rupite, cerca de la frontera suroeste de Bulgaria con Grecia, cuando vieron mármol en el suelo.

Esta no sería la primera estatua antigua que emerge de una zanja desagradable: trabajadores de la construcción en Roma encontraron una figura de mármol en un sistema de drenaje el año pasado.

La estatua búlgara —que Vagalinski opina podría representar al dios Hermes, puede haber sido enterrada a finales del siglo 4. Cree que fue colocada en la alcantarilla unos años después del 380 d.C., el año en que el Emperador Teodosio I declaró al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Es posible que los paganos de la antigua ciudad donde se encontró la estatua, entonces llamada Heraclea Sintica, quisieran proteger sus tesoros.

“Intentaron preservar en secreto la memoria de estas deidades”, dijo Vagalinski.

También cree que la estatua pudo haber sido enterrada después del año 388 d.C., cuando un gran terremoto azotó la zona y devastó la Ciudad. Parece haber destruido la infraestructura al grado que el drenaje ya no funcionaba, afirmó.

“Aunque podríamos pensar que una alcantarilla no es el lugar correcto, al menos no sufriría daños”, dijo Martin Henig, un experto en la Universidad de Oxford no asociado con la excavación. “Nadie iba a tocar el drenaje”, añadió.

A la estatua le falta parte de su brazo derecho, que casi parece como si hubiera sido amputado, dijo Vagalinski. La mano izquierda también puede resultar dañada. Pero por lo demás, la estatua parece prácticamente intacta.

“Es raro y emocionante encontrar una estatua casi perfectamente intacta, particularmente una de tan aparentemente alta calidad”, dijo Elizabeth Marlowe, directora del programa de estudios de museos en la Universidad Colgate en el Estado de Nueva York, que no participó en la excavación.

© 2024 The New York Times Company