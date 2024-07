Analistas apuntan que Nicolás Maduro busca seguir en la presidencia

Por Julie Turkewitz

y Anatoly Kurmanaev/The New York Times

Nicolás Maduro, el autoritario Presidente venezolano, enfrenta un momento parteaguas que determinará el rumbo de su atribulado País.

El 28 de julio, el líder de la nación que posee las reservas petroleras más grandes del mundo —y, sin embargo, ha visto a millones de residentes huir entre una crisis económica— enfrentará su desafío electoral más difícil desde que asumió el cargo en el 2013. Las encuestas muestran que un ex diplomático llamado Edmundo González le lleva gran delantera.

González cuenta con el respaldo de una feroz líder de la Oposición, María Corina Machado, quien ha cautivado a los electores haciendo campaña a su favor con la promesa de restablecer la democracia.

Maduro, que durante años ha superado su impopularidad inclinando las urnas a su favor, podría agenciarse otra victoria. Analistas políticos, expertos electorales, figuras de la Oposición y cuatro ex altos funcionarios del Gobierno de Maduro entrevistados por The New York Times creen que probablemente esté considerando múltiples opciones para retener el poder.

Su Gobierno podría descalificar a González, o a los partidos que representa, dicen, eliminando de la contienda a su único rival serio. O Maduro podría permitir que la votación siga adelante, pero suprimir la participación, confundir a los electores y terminar ganando. O podría cancelar o posponer la votación, inventando una crisis como excusa. O Maduro podría simplemente arreglar el recuento de votos.

Eso sucedió en el 2017, cuando el País celebró una votación para seleccionar un nuevo organismo político encargado de reescribir la Constitución. La empresa que proporcionó la tecnología de votación, Smartmatic, concluyó que el resultado había sido manipulado y que el Gobierno de Maduro reportó al menos un millón de votos más de los emitidos.

Las elecciones serán seguidas de cerca por el Gobierno de Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha tratado de expulsar a Maduro del poder, diciendo que quiere promover la democracia en la región, pero también buscando un socio amistoso en el negocio petrolero. En los últimos meses, mientras cientos de miles de venezolanos se han dirigido al norte, creando un reto para el Presidente Joseph R. Biden Jr. antes de su propio intento de reelección, el deseo de su Administración por mejorar las condiciones económicas dentro de Venezuela se ha intensificado.

Maduro ha acusado a sus oponentes de planear un “golpe de Estado” y dijo en un evento de campaña que “¡vamos a ganar por nocaut!”. Cuando eso suceda, dijo, sus oponentes seguramente lo llamarán fraude.

Maduro, de 61 años, ha sobrevivido una prolongada crisis económica en la que la inflación de año a año se disparó hasta el 65 mil por ciento; rondas de protestas a nivel nacional; intentos de golpe de Estado y asesinato; y un esfuerzo en el 2019 por instalar un Gobierno paralelo en el País.

Y ha sorteado el castigo de las sanciones estadounidenses al fortalecer sus vínculos con Irán, Rusia y China y, según el International Crisis Group, permitiendo que sus aliados se enriquezcan mediante el tráfico de drogas y la minería ilegal.

Los expertos dicen que entre 3.5 y 5.5 millones de venezolanos con derecho a votar viven ahora fuera del País, hasta una cuarta parte del electorado total de 21 millones. Muchos probablemente votarían contra Maduro, pero con enormes barreras establecidas, sólo 69 mil han podido registrarse para votar.

Si Maduro pierde, podría trabajar con González para negociar una salida, dijeron algunos analistas. El Presidente es buscado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y está siendo investigado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Querría ir a un país donde estaría protegido de ser procesado.

Pero Manuel Christopher Figuera, ex director del servicio de inteligencia nacional de Venezuela que huyó a Estados Unidos en el 2019 después de unirse a un golpe fallido, dijo que este escenario es poco probable: “Maduro sabe que si entrega el poder, aunque podría negociar su salida, el resto de esta banda criminal no podría hacerlo”.

Isayen Herrera, María Victoria Fermín y Genevieve Glatsky contribuyeron con reportes a este artículo.

