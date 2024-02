Ana Tijoux enfrenta las penas con un álbum alegre

Por Jon Pareles | The New York Times

El último track de “Vida”, el nuevo disco de la compositora chilena Ana Tijoux, es “Fin del Mundo”. Ella canta y rapea en español sobre la guerra, la contaminación, las sequías y una colisión con un cometa. Pero mientras un ritmo techno disco se eleva a su alrededor, declara alegremente: “si se viene el fin del mundo, bailemos juntos desnudos”.

“Vida” es el quinto álbum de estudio de Tijoux y el primero desde el 2014. Ella escogió el título deliberadamente.

“Tengo una muy buena amiga que me habla de cómo la vida es la mejor venganza contra la muerte”, dijo desde su departamento en Barcelona, a donde se mudó durante la pandemia. “No significa que vivamos en un lugar superficial. No significa que no sea político. Estamos viviendo un momento extraño. Y no hay nada más político que defender la vida y defender a la humanidad”.

En “Niñx”, Tijoux insta a su hija, y a todas las mujeres jóvenes, a hallar fuerza en la alegría: “la vida le da miedo”, entona. “No pierdas la risa.”

Tijoux, de 46 años, encontró un público internacional con su álbum “1977”, del 2010, y el sencillo del mismo nombre —1977 fue el año en que nació, en Francia, de padres chilenos exiliados durante la dictadura de Augusto Pinochet. En París, Tijoux se sintió atraída por el hip-hop que escuchaba de familias de inmigrantes africanos; ella también se sentía como una extraña.

Poco después de que llegó a su fin el régimen de Pinochet en 1990, Tijoux y sus padres regresaron a Chile, donde ella se estableció como artista.

Con su disco “La Bala”, del 2011, empezó a colaborar con el productor e instrumentista Andrés Celis. Él le ayudó a ampliar su música, tomando del R&B, reggae, rock, música electrónica, tradiciones populares y samples de hip-hop. “No somos súper expertos en algún estilo de música”, comentó Celis, desde su estudio en Santiago de Chile. Juntos desarrollaron todas las canciones de la artista.

Tras el lanzamiento de su álbum “Vengo”, del 2014, Tijoux empezó a componer menos. Estaba criando a dos hijos —ahora de 10 y 18 años— y trabajando en colaboraciones. Una fue “Lightning Over Mexico”, con Tom Morello, de Rage Against the Machine, y The Bloody Beetroots. Tijoux rapeó enojada sobre el asesinato de activistas estudiantiles mexicanos.

Otros acontecimientos impulsaron a Tijoux a escribir sencillos, como “Rebelión de Octubre”, una balada que se intensifica hasta convertirse en un himno que alaba las protestas en Chile y por todo el mundo; y “Antifa Dance”.

En una declaración con “Antifa Dance”, Tijoux escribió: “ante el autoritarismo, el odio implacable por el otro, volvemos al arte, con toda su fuerza. Arte que es cargado de música y color. Arte que responde en la danza, un movimiento organizado de hermosa rebelión”.

Gran parte de “Vida” es optimista —reconoce las luchas y las pérdidas, pero mira más allá de ellas. Tijoux compuso “Tania” en memoria de su hermana, quien murió de cáncer en el 2019. Comienza como una elegía pero se convierte en una celebración. “Ella era súper divertida”, recordó Tijoux. “Hacer simplemente una canción triste no sería justo.”

Y el álbum está lleno de ritmos de baile. “Soy una bailarina terrible, pero me encanta bailar”, manifestó Tijoux.

“Creo que los bailarines terribles son los mejores porque todos se ríen de nosotros en la pista de baile. Los bailarines profesionales no son divertidos —necesitas un mal bailarín para que la fiesta sea interesante”.

© 2024 The New York Times Company