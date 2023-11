Tarda mucho la entrega con drones

Sin embargo, la empresa actual es tan decepcionante que Amazon sólo puede mantener los drones en el aire regalando cosas. Años de trabajo de científicos destacados y especialistas en aviación han dado como resultado un programa que transporta tiras para el aliento Listerine Cool Mint o una lata de sopa Campbell’s —pero no ambas a la vez— a clientes como obsequio.

“Sé que esto parece ciencia ficción. No lo es”, dijo Jeff Bezos , fundador de Amazon y su director ejecutivo en ese entonces. Los drones estarían “listos para iniciar operaciones comerciales tan pronto como estén aseguradas las regulaciones necesarias”, probablemente en el 2015, dijo la compañía.

Por David Streitfeld / The New York Times

La brecha entre afirmaciones deslumbrantes y la realidad mundana ocurre en todo momento en Silicon Valley, el corazón en California de muchas empresas de tecnología. Los autos autónomos, el metaverso, los autos voladores, robots —es larga la lista de promesas retrasadas e incompletas.

“Es fácil tener ideas”, dijo Rodney Brooks, un emprendedor de robótica y detractor del bombo de las empresas tecnológicas. “Convertirlas en realidad es difícil”.

Amazon dijo el mes pasado que las entregas con drones se expandirían a Gran Bretaña, Italia y otra ciudad estadounidense no identificada para fines del 2024.

Dominique Lord y Leah Silverman viven en la zona de drones de College Station. Si bien es genial que cosas aterricen en tu cochera, al menos las primeras veces, existen muchos obstáculos.

Sólo puede entregarse un artículo a la vez. No puede pesar mucho más de dos kilos. No puede ser frágil, porque el dron lo deja caer desde cerca de cuatro metros de altura. Los drones no pueden volar cuando hace demasiado calor, demasiado viento o demasiado lluvia.

Debes estar en casa para colocar el indicador de aterrizaje, pero tu auto no puede estar en la cochera. El artículo puede rodar hacia la calle. Dejar que el dron aterrice en el patio trasero evitaría algunos de estos problemas, pero no si hay árboles. Amazon también advirtió que la entrega con drones no está disponible durante periodos de alta demanda.

Después de que Silverman y Lord expresaran interés en el programa de drones, Amazon ofreció 100 dólares en certificados de regalo en octubre del 2022. Pero su servicio no comenzó hasta junio y luego se suspendió durante una ola de calor.