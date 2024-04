Actores de Hollywood dan salto de la vida real a los videojuegos

Por Just Lunning / The New York Times

Una corriente de actores que construyeron sus carreras en Hollywood están haciendo sentir su presencia digital en los videojuegos, un medio alguna vez estigmatizado y que cada vez es más visto como una plataforma narrativa única con la capacidad de llegar a grandes audiencias.

Algunos actúan con voz, transfiriendo habilidades que pueden haber perfeccionado en películas animadas o programas de televisión, mientras que otros contribuyen con sus imágenes a través de tecnología avanzada de captura de movimiento que puede replicar cejas fruncidas y mejillas arrugadas.

El año pasado, Cameron Monaghan encabezó Star Wars Jedi: Survivor; Megan Fox interpretó a un personaje en Mortal Kombat 1; e Idris Elba y Keanu Reeves proporcionaron la columna vertebral de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

En una nueva versión del juego de terror de 1992 Alone in the Dark, tanto Jodie Comer, que ganó un Emmy por “Killing Eve” y un Tony por “Prima Facie”, como David Harbour, conocido por su trabajo en “Stranger Things”, están haciendo su debut en los videojuegos.

“Espero que la gente siga viendo películas de dos horas dentro de décadas, pero sé que estarán jugando videojuegos”, dijo Harbour vía correo electrónico.