“La ocupación es la principal causa del ataque”: Embajador de Palestina en El Salvador

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El embajador de Palestina acreditado en El Salvador, Marwan Jebril Burini, brindó una entrevista en la que abordó la escalada de violencia entre Israel y Hamás enfatizando la ocupación como el punto de partida del conflicto. El diplomático lamentó la falta de acción efectiva por parte de la comunidad internacional y enfatizó la urgente necesidad de encontrar una solución política para detener el derramamiento de sangre. A continuación los detalles.

¿Cuál es la posición oficial de Palestina respecto a la guerra entre Israel y Hamás?

Estamos bajo ocupación y hablar de guerra es hablar de dos ejércitos armados y en nuestro caso no es así. Esa declaración de guerra sucedió desde 1948 a los palestinos así que no es ninguna novedad. Si no hubiese ocupación, no existiera todo eso.

¿Es decir que la causa del ataque de Hamás es por la ocupación?

Es la principal causa, no hay otras causas. El que no haya un Estado palestino independiente hasta ahora. Hemos empezado a negociar con Israel en 1991, estamos en 2023 y ese Estado no existe.

¿Cómo evalúa la respuesta de la comunidad internacional con el gobierno palestino tras lo ocurrido?

La comunidad internacional la verdad que nos ha decepcionado, nos ha defraudado a los palestinos. Hay un conflicto parecido en Europa, en Ucrania y Rusia y desde el día uno ha habido castigos, sanciones a Rusia, mientras que en Ucrania ha habido ayuda militar y financiera porque están bajo ocupación, me parece muy bien, pero ¿y nosotros qué?

Para finalizar, ¿cuál cree que es la mejor solución para acabar con la guerra?

Hamás existe desde hace 30 años y el genocidio en nuestro pueblo es desde hace 75 años. Lo de Hamás es una excusa, Hamás es una consecuencia de la ocupación. La única solución es el fin de la ocupación, no hay otra solución. Si no hay un Estado palestino al lado del Estado de Israel este episodio se va a repetir.