Sobre la comunidad hondureña en Israel, tiene muchos conocidos en su ciudad y Jerusalén, y aunque no sabe a ciencia cierta cuántos connacionales viven en Israel, estima que deben ser poco más de un centenar.

“He contemplado, por esta situación, regresar de nuevo a Honduras, pero hasta eso se hace difícil en estos momentos, porque se siguen cancelando los vuelos”, añadió la hondureña, que por muchos años radicó en Puerto Cortés, donde vive mucha de su familia y en San Pedro Sula.

Aunque espera equivocarse, cree que lejos de aminorar los ataques y la confrontación, van ir en aumento. El día que conversó con EL HERALDO Plus aún no se contaban entre las víctimas connacionales hondureños, pero dos días después de la conversación, se confirmó el fallecimiento del hondureño Arik Kraunick y su esposa.

Ellos murieron junto a más de 100 personas en un mortal ataque perpetrado por el grupo Hamás en el kibbutz o comuna agrícola israelí de Be’eri, cerca de la Franja de Gaza al sur de Israel.

“Yo pienso y espero que no suceda, que se puede volver mucho más crítica la situación. Es inconcebible lo que han hecho estos terroristas, es algo que le ha dolido mucho a Israel. Ellos no se van a quedar de brazos cruzados, por ello presiento que va haber algo más grande. Dios no lo permita y no quiera que pase algo más, pero solo espero y confío en Dios que esto no termine más mal de lo que ya está”, dijo acongojada y conteniendo a ratos el aliento.

El día del estallido de la guerra, Dayana recuerda que Hamás atacó muy temprano en la mañana. “Fue a las seis de la mañana, es el único día descanso de la semana y uno está durmiendo a esa hora, y despertar con las alarmas a las 6 o 7 de la mañana, luego ver en el noticiero lo que estaba pasando era algo increíble. No lo podíamos creer”.