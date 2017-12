“¿Qué hago?, se me ha ido el pilar”: madre de la edecán que viajaba con Hilda Hernández en el FAH-905

Tegucigalpa, Honduras

El luto y dolor estará presente en esta época navideña en la familia de la capitán de infantería de la Fuerzas Armadas de Honduras, Patricia Valladares, quien murió en el fatal accidente aéreo junto a Hilda Hernández la mañana del sábado en la reserva biológica de Yerba Buena, en el municipio de Lepaterique, departamento de Francisco Morazán.

La madre de la edecán que acompañaba a la exfuncionaria hondureña a bordo del FAH-905, Dora Rubio, albergada en el sufrimiento de perder a su hija, llora desconsoladamente la partida de su mayor orgullo.

“¿Qué hago?, se me ha ido el pilar, se me ha ido un peldaño de mi vida, no sé qué voy hacer ahorita”, lamentaba la mamá de Valladares, quien sufre de diabetes desde hace varios años.

Aseguró que no sabe cómo responder al dolor que invade todo su cuerpo, “nunca había perdido a ninguno de mis hijos, y ella era uno de mis orgullos, muy grande”.

La acongojada madre describió a "Paty", cómo la llamaban de cariño, como un mujer luchadora y fuerte que aguantó muchas cosas durante su vida.

Recordó que pese a las adversidades que enfrentó al entrar a las Fuerzas Armadas decidió cumplir su sueño de servir a la patria.

“Mi hija era de las mujeres con mucha casta, con mucho orgullo, con mucha dignidad, respeto”, comentó doña Dora.

Perfil

Patricia Elizabeth Valladares fue una capitán de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) asignada a la Guardia de Honor Presidencial (GHP), nació en el municipio del Distrito Central el 31 de diciembre de 1976.

Sus padres son Óscar Tulio Salgado y Dora Isabel Gómez. Su compañero de hogar es el también capitán de infantería Wilmer Espinoza Bonilla, con el que procreó un hijo.

En la actualidad se desempeñaba como edecán de Hilda Hernández Alvarado.

En su hoja de vida profesional destaca que fue entrenada para brindarle protección a altos dignatarios del Estado, así como a diplomáticos y embajadores.

La capitán Valladares será recordada por sus amistades como una persona entregada con esfuerzo y dedicación a su trabajo, honesta y alegre, calificada como una gran líder en el interior de la Guardia de Honor Presidencial.

