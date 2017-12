Inspirador mensaje de copiloto muerto en helicóptero donde viajaba Hilda Hernández

Tegucigalpa, Honduras

Amante de las alturas, noble y carismático, así era el joven Gerson Alcedín Díaz Nolasco, copiloto del helicóptero que se estrelló este sábado en Lepaterique, Francisco Morazán, zona central de Honduras.

Gerson perdió la vida al igual que las otras cinco personas que se transportaban en el helicóptero FAH-905 que fue encontrado en la reserva biológica de Yerba Buena; entre las víctimas está Hilda Hernández, hermana del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Originario de Siguatepeque, querido y admirado por quienes lo conocían, hoy su familia, amigos y toda su ciudad lamentan que ya no verán más a la promesa de la aviación que vivió su sueño de volar y tocar el cielo con las manos.

"Dichosos aquellos que aunque solo una vez han volado para ver desde lo alto la pequeñez de la tierra y la inmensidad del espacio, sentir que es todo y que es nada y que en esa purificación espiritual se está un poco más lejos de la maldad de los hombres y más cerca de Dios", fue el último post que compartió en su cuenta de Facebook el joven amante de las aeronaves.

Este es uno de los últimos post del joven copiloto que perdió la vida en el trágico accidente.



Lamentable partida

Y como todo un soñador que se atrevió a aventurarse para cumplir sus sueños, así será recordado por sus excompañeros de colegio y maestros del Instituto Genaro Muñoz Hernández, quienes lamentaron su deceso a través de redes sociales.

"Lamentamos informar que en el accidente que sufrió este día Hilda Hernandez, hermana del Presidente de la República también falleció uno de nuestros ex alumnos, El Subteniente de Aviación, Gerson Alcedin Diaz Nolasco. Le pedimos a Dios que le de resignación a su familia y que lo recoja en su santa Santa Gloria", publicó la página oficial del reconocido colegio.

Otro de los mensajes que caló hondo entre los cibernautas, fue el publicado por la periodista Julissa Mercado, quien plasmó en un post lo importante que fue Gerson en su vida.

"More te fuiste y me dejaste esperando la cena... A las 8:00 dijiste... A las 8:00 te espero more.... Debí llamarte, debí decirte tantas cosas que ahora ya no puedo decirte, debí hacerle caso a ese presentimiento... Que Dios te reciba en su santa gloria Gerson Nolasco , portaste tu uniforme con orgullo y sabías que estaba orgullosa de ti, amaste a Honduras y te sentiste orgulloso de representarla, fuiste uno de sus mejores hombres y yo lo sabía, todos tus amigos lo supimos. Es tan duro tener que aceptar que te fuiste more, fueron tan sabias tus palabras... Siempre lo recordaré more "El amor esta en el aire".... Te vamos a extrañar... Hoy si more, hoy no estas cerca de Dios, hoy estas con Dios. Te quiero more."

Además de Gerson Díaz, estas son las víctimas del fatal accidente:

Hilda Hernández ............ hermana de Juan Orlando Hernández

Iván Esaú Vásquez Portillo, teniente de aviación.......... piloto

Patricia Valladares.... capitana de Infantería

Nahúm Lagos y Marcos Banegas, miembros de seguridad.