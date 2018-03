Alquilar un vientre en Honduras parte IV: la entrega del bebé

TEGUCIGALPA, Honduras - Lea como la Unidad Investigativa de EL HERALDO descubre en un testimonio, cómo es el procedimiento para obtener un vientre de alquiler en Honduras.

VC: Verónica Cáceres (portadora)

MD: Melissa Díaz (esposa compradora)

AV: Alberto Valladares (esposo comprador)

Sacar al bebé del hospital

AV: ¿Y al momento del parto?



VC: Ese no se hace en la clínica.



AV: Entonces, ¿Como lo vamos a sacar nosotros si va estar registrado con su nombre?



VC: Ahí está el otro punto, al momento de llegar a parir, yo me tengo que presentar como usted (señaló a la esposa), o sea con su identidad.



MD: ¿Cómo así?



VC: Mire le voy a contar un familiar tiene un niño que no es de ella, la verdadera madre lo fue a parir al Hospital Escuela y como ahí solo le piden la tarjeta de identidad y uno ni se parece, entonces la que pare, es la otra ¡Ja. Ja. ja!, Y ya.



AV: Pero no queremos que sea en un hospital público, ¿Será complicado en una clínica privada?



VC: No es complicado.



AV: Y en la clínica donde usted trabaja ¿no tendrán contactos con otras clínicas?, así sería más tranquilo.



VC: También, sí, hay contactos, hay otros biólogos. AV: Da como miedo.



VC: ¡Ahora es usted el que tiene miedo!.



MD: Y a la hora de registrarlo.

VC: No es que si usted pare en una clínica privada el doctor extiende una nota que el que parió fue fulana de tal.

AV: ¿Hay que pagarle a parte al doctor?

VC: No. Yo voy con la identidad de su esposa, las dos tenemos cara redonda y ojos chiquitos, ¡ja, ja, ja!, la verdad no se fijan en eso.

AV: ¿Cuál sería el siguiente paso si nos decidimos con usted?

VC: Si están de acuerdo con el precio, hacerme los exámenes, estimularme, ponerle fecha a esto.



MD: Segura que no le va agarrar cariño al embarazo.



VC: ¡No!, yo no sueño con ser mamá y he visto otros casos.





AV: Después que nace, no hay más contactos con usted verdad.



VC: No, ustedes ni siquiera me tienen que mandar una fotografía del güirro o la güirra no necesito eso.



AV: Y usted no nos podría recomendar otra persona para ver opciones



VC: ¡No!, Yo no, pueda que otras lo hagan por necesidad, pero son de dudosa procedencia y llevarse un cipote a la casa de a saber qué clase de mujer.



AV: Bueno consultaré en la clínica lo del contrato para definir

VC: Sí, me parece bien, sentados aquí los tres podemos hablar maravillas y a la hora de la hora se separan y en que quedamos, mejor con el contrato.



Minutos después la reunión terminó con la promesa de una visita más por parte de la Unidad Investigativa de EL HERALDO a la clínica a conocer el contrato. La joven fue llevada a su trabajo y el negocio de contratar un vientre de alquiler quedó expuesto.

