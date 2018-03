Alquilar un vientre en Honduras parte III: el procedimiento

TEGUCIGALPA, Honduras - Lea como la Unidad Investigativa de EL HERALDO descubre en un testimonio, cómo es el procedimiento para obtener un vientre de alquiler en Honduras.

VC: Verónica Cáceres (portadora)

MD: Melissa Díaz (esposa compradora)

AV: Alberto Valladares (esposo comprador)

AV: Pero, ¿Hay que hacer un tratamiento psicológico verdad, porque, nos va entregar un niño que usted parió?



VC: ¡Ja, ja, ja,! ¡No!, Eso no se preocupe, usted preocúpese que cuando nazca el cipote, ustedes estén ahí, lo agarren y se lo lleven.



MD: ¿Usted no ha sido madre?



VC: ¡No!, Y no quiero.



AV: ¿No?



VC: ¡No!, Yo estoy feliz con mis gatos, no tengo marido, así, soy feliz, pero una cosa...



AV: ¿Ajá?



VC: Si fueran gemelos por una extraña razón, uno es suyo y el otro es mío, ¡Ja, ja, ja!



MD: ¿Se puede eso amor?



AV: Sí amor, fecundan tres óvulos pero me dijeron que eso era difícil que sucediera.



MD: Amor pero si sucede, los dos son de nosotros.



AV: ¡Sí!, No dejaría un hijo mío. Nos quedaríamos con los dos.



VC: ¡Ja. Ja, ja!. Tiene razón, aunque para estar seguros que solo es uno, pues si salen dos aborto el otro y listo.



AV: Que feo lo que acaba de decir.



VC: Esa sería la única manera, así se hace en Estados Unidos.



MD: Mejor nos quedamos con los dos, aunque ¿Subiría el precio?



VC: No, usted, es un solo embarazo.



AV: ¿Qué le va decir a su familia, cuándo le pregunten por el bebé, ellos la van a ver embarazada?



VC: ¡Que se murió!, Así tranquilos todos, ¡murió!, ¡ja, ja, ja,!





AV: ¿Y si la quieren acompañar al hospital?



VC: No, yo vivo sola, por eso no hay problemas.



AV: ¿Y usted conoce personas que lo hayan hecho y haya salido todo bien?



VC: Sí conozco, tengo una vecina, y la chava anda normal como si nada, como si nunca tuvo hijos.



AV: ¿Y que probabilidades hay que luego usted diga que es suyo?, Eso nos da temor.



VC: Ahí va el contrato.



AV: Pero, ¿Usted puede alegar que es suyo?



VC: No por eso hay un contrato, no es que solo lo vamos hablar y ya estuvo, mañana depositenme el dinero, no, tiene que haber un contrato, imagínese ustedes no quieran el cipote, me voy a quedar con algo que no quiero.



AV: Sí, pero nosotros la estamos buscando.



VC: Sí, yo se, es porque ustedes quieren.



AV: Y cuestiones de salud, usted ya se hizo exámenes.



VC: Sí, igual siempre me los van hacer antes de estimularme.



MD: ¿Cuánto tiempo llevará eso?



VC: Unos dos meses, primero hay que esperar a que me venga mi período.



AV: Y ya embarazada, ¿yo voy a poder acompañarla a los ultrasonidos?



VC: Sí, con tal no haya interacción entre ninguna de las dos partes no hay problema.



AV: ¿Y mi esposa puede ir?



VC: Sí, y ella no va ser la mamá pues.

