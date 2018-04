Pepe Lobo: Voy a defender a "mi Rosa" como un prisionero político

Tegucigalpa, Honduras

Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras, aseguró este martes que defenderá a su esposa, Rosa Elena Bonilla, como un prisionero político.

"Quiero decir a ustedes que voy a defender a ´mi Rosa´ como un prisionero político que la decisión de los famosos cinco tomaron en Casa Presidencial", dijo Lobo Sosa durante una conferencia de prensa brindada desde la residencia de su esposa en El Chimbo, Santa Lucía, Francisco Morazán, minutos antes de hacer la entrega oficial a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Y es que el exmandatario hace referencia a "los cinco" cuando habla de las personas que sostuvieron una reunión secreta en Casa Presidencial, días antes de que Rosa Elena fuera arrestada, donde se planeó entregarla a la justicia hondureña.

"Ellos tomaron esa decisión y el proceso por eso está viciado y forzado, porque no hay fundamento legal y nos miraremos cuando lleguemos a la Corte Suprema de Justicia, donde estoy seguro y espero que se va aplicar la ley como debe de aplicarse y ´mi Rosa´ podrá recuperar su libertad", detalló un seguro Lobo Sosa.

VEA: La caída de Rosa Elena Bonilla de Lobo (Cronología)

"Aquí estoy, de pie, firme, cero resentimiento con mi partido. No estoy molesto con mi partido, no es mi partido, son los cinco jinetes del Apocalipsis, esos son", agregó, insistiendo con los cinco personajes de los cuales prefirió omitir nombres.

"No tengo el menor resentimiento con mi partido. Quiero recordarles que en el 2003, en mi condición de presidente del Congreso, y cuando el presidente Ricardo Maduro fungía como tal, de acuerdo con todos los partidos políticos derogamos la inmunidad como prerrogativa constitucional para que no hubiera ningún privilegio para nadie, pero eso demanda que la aplicación de la justicia sea correcta", acotó.

Con su característica sonrisa, el expresidente hondureño recordó que "allá por los 80 luché junto a Ramón Custodio López en defensa de los derechos humanos de los hondureños, porque en ese tiempo a muchos hondureños los hacían desaparecer por sus ideas políticas. Hoy, tal como lo he señalado, encontraré junto a quién luchar y con quién luchar para que en Honduras ser respeten las leyes y no se violenten los derechos humanos. Estamos en 2018, no podemos volver a esos tiempos".

Porfirio Lobo Sosa fungió como mandatario de Honduras entre 2010-2014.