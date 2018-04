Pepe Lobo entrega voluntariamente la casa de Rosa Elena Bonilla en El Chimbo

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa accedió este martes a entregar voluntariamente la casa de su esposa Rosa Elena Bonilla a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

"El día de hoy estoy haciendo entrega a la OABI de esta residencia que por una nota que ellos recibieron, deben tomar posesión de ella y cuando se trata de un expresidente y cuando se trata de un expresidente o un alto funcionario le dan 30 días para sacar sus pertenencias", dijo "Pepe" Lobo al iniciar sus declaraciones.

El expresidente de Honduras inició saludando ante la desesperación de los periodistas que acudieron al llamado para la conferencia de prensa convocada por el mismo exmandatario a las 11:00 de la mañana.

"Estoy aquí con el abogado Julio Ramírez, quien es nuestro representante legal, permítanme primero agradecer al pueblo hondureño agradecer las miles y miles de muestras de solidaridad que hemos recibido al enfrentar esta situación", dijo el expresidente.

"Ayer vine y me encontré con que aquí estaba mi banda presidencial todavía y ella irá toda mi vida conmigo", agregó un acongojado Lobo Sosa.



"Esta es la casa en la cual crecieron mis hijos, me da pesar porque la adquirimos en 2004 (...) pero la ley es la ley y vengo a hacer entrega de esta residencia", agregó.

Denuncia pública de Lobo Sosa

"Como hondureño y como miembro del Partido Nacional de Honduras, no puedo dejar de mencionar las muchas irregularidades que ha habido en el proceso contra ´mi Rosa´, contra mi esposa. Muchas irregularidades que van desde una serie de atropellos y malas prácticas que se han seguido en el proceso aparentemente la juez Vera Barahona es exfiscal (...) y supuestamente el jefe de la señora Barahona era el fiscal Luis Santos, de la Ufecic, esto lo digo únicamente para que la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de velar que se imparta la justicia con equidad, le ponga ojo a estos temas, porque el fiscal tiene el derecho de investigar, de acusar, pero quien determina si el fiscal está en lo correcto o no, es el juez. No puede haber un juez que esté en línea con un fiscal porque entonces no hay impartición de justicia, hay atropello, hay corrupción en la ley", denunció Lobo Sosa.



Algunas de las violaciones que le cometieron a ´mi Rosa´, de acuerdo con Lobo Sosa, fueron "tanto derechos humanos como constitucionales, la juez dijo que era funcionaria pública porque era mi esposa; aplicó una Ley de Lavado de Activos que no estaba vigente de 2011 al 2014, la aplicación retroactiva de la ley de da únicamente cuando beneficia a la persona que está siendo imputada. Además de esto, veamos el caso de esta casa: asegurar esta casa, 2004 está terminada de pagar, ¿qué tiene que ver 2004 con 2011 o 2014?, absolutamente nada".

La entrega

La noticia de la entrega confirmada, horas antes, por el director de la OABI, José Luis Andino, quien aseguró que el exmandatario no ha puesto condición alguna ante la orden judicial.



"De manera voluntaria el expresidente de la República Porfirio Lobo optó por entregar la vivienda ubicada en El Chimbo, que le pertenece a la exprimera dama Rosa Elena de Lobo", declaró Andino.



En ese sentido, explicó que "a partir de mañana iniciará el proceso de administración, se han realizado las inspecciones para ver las condiciones en las que el inmueble se encuentra".



"No se le ha realizado un evalúo, porque aún estamos en el proceso de aseguramiento", agregó.



Y es que la vivienda en mención es la que se encuentra ubicada en la comunidad de El Chimbo, Santa Lucía, Francisco Morazán.



El director de la OABI aclaró que "lo primero que tenemos que determinar es que la OABI no tiene decisión sobre la incautación o no, solo nos limitamos a obedecer lo que determinen los jueces (...) Hay que dejar en claro que hasta que el juez lo determine nosotros vamos a determinar la enajenación de los muebles".

Y es que a Rosa Elena Bonilla de Lobo se le acusa de haber malversado al menos 16 millones de lempiras, cuando fungió como primera dama de Honduras entre 2010-2014, por lo que actualmente guarda prisión.