Instituto Nacional Penitenciario construirá celda especial para Rosa Elena por amenazas

Las autoridades del INP trabajan en acondicionar una celda exclusiva para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Una celda exclusiva para la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, se busca construir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara.

EL HERALDO conoció ayer que una comisión técnica del Instituto Nacional Penitenciario (INP) ya hace las evaluaciones del perímetro y el cálculo de la obra, para iniciar los trabajos.

La esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) hoy cumple ocho días de compartir celda con la exjueza Liz María Núñez, acusada del delito de tráfico de influencias en el caso “Shalom”.

El lunes anterior, el Juzgado en Materia de Corrupción le dictó a Bonilla de Lobo auto de formal procesamiento y prisión preventiva por suponerla responsable de nueve delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

La ex primera dama permanece en el módulo denominado VIP, donde solo están las reclusas vinculadas a escándalos de corrupción y abuso de poder.

En la celda donde reside actualmente Bonilla de Lobo no puede salir a tomar el sol debido a que no hay espacio adecuado y seguro, además, por temor no se relaciona con las otras reclusas.

Según fuentes consultadas por EL HERALDO, existen amenazas de varios lados, entre estas, de los jóvenes de Renaciendo y de un grupo de privadas de libertad en contra de la ex primera dama, por lo que se le ha establecido un régimen especial de seguridad.

Algunas de las privadas están molestas, sobre todo las pandilleras y otras que conocen los cargos de supuesta corrupción que se le imputan.

Otras internas aseguran que están contentas por compartir prisión con una ex primera dama y un grupo de reclusas sienten lástima de verla presa.

Seguridad

Para evitar que la reconocida figura pública tenga un percance, el INP ha reforzado la seguridad en el módulo VIP, con más agentes penitenciarias femeninas y con militares en los alrededores.

Rosa Irene Gudiel Ardón, titutar del INP, confirmó a EL HERALDO que se trabaja en un estudio para la construcción de una celda especial y privada para Bonilla de Lobo.

Declaró que donde está actualmente existen condiciones en cuanto a infraestructura, “pero no tiene condiciones para el cumplimiento de todos sus derechos, como recibir el sol y prácticamente está solo encerrada por temor a la demás población”.

Explicó que un equipo del INP, del departamento de infraestructura y de PNFAS están evaluando la construcción de una celda especial.

La medida se está tomando con base en informes que presentó en Juzgado de Ejecución del Poder Judicial y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev) sobre los peligros que corre la ex primera dama.

EL HERALDO le consultó a Gudiel Ardón sobre el equipamiento de la celda especial y afirmó que esta contará con “su cuarto, un espacio donde ella pueda tomar su hora de sol y su respectivo baño privado, porque no puede compartir baño con las demás internas”.

Para la funcionaria, construir una celda exclusiva para la ex primera dama no debe generar molestia, porque hay otras internas que por medidas de seguridad están en las mismas condiciones.

La titular del INP no detalló en cuánto tiempo podría estar edificada la celda para la ex primera dama. Dijo que solo se están asegurando que reciba toda la atención requerida.

Al mismo tiempo informó que como Bonilla de Lobo está en calidad de procesada y por la condición del cargo que ella ostentó como primera dama de la nación, y por cuestiones de seguridad, se le concedió el derecho que la alimentación se la proporcione su familia, quienes se la llevan todos los días.

Al mismo tiempo recibe visitas frecuentemente, entre ellas de su esposo, el expresidente Lobo Sosa.

Gudiel Ardón detalló que la ex primera dama “no quedará aislada de las otras internas, sino que con más seguridad”.