Misión exploratoria afina informe que entregará a secretario de la ONU

Yony Bustillo

Tegucigalpa, Honduras

Los primeros pasos para el diálogo nacional ya los inició la misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde el martes anterior, la delegación de expertos internacionales, integrada por Catalina Soberanis, Marcie Mersky y Carlos Vergara Luna, se reunió con diferentes sectores.

Fuentes consultadas por EL HERALDO expusieron que la misión de exploración ya cumplió la primera fase, que era escuchar a todos los sectores, incluida la comunidad internacional.

Ahora se dedicarán a elaborar un informe que será presentado al secretario general de la ONU, António Guterres, quien decidirá a quiénes nombrará como facilitadores para el diálogo. El coordinador de la junta de convocantes, padre German Cálix, consultado sobre el tema, informó a EL HERALDO que la misión podría salir mañana del país.

Ellos se irán para la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, con el informe trabajado y seguramente se mantendrán en comunicación con el nuevo representante de la ONU radicado en Honduras, Igor Garafulic.

“Una vez que ellos elaboren el informe, el domingo tendrán que salir para Estados Unidos y presentarlo al secretario general de la ONU la otra semana”, precisó Cálix.

La petición de una mediación de la ONU para buscar una salida a la crisis poselectoral surgió como una recomendación de la Iglesia Católica al gobierno central.

La idea es lograr que los líderes de la Alianza de Oposición, del Partido Liberal y el Partido Nacional, lleguen a un acuerdo de paz y reconcialiación por el bien de Honduras.

Fue así que la ONU confirmó el lunes pasado que tres de sus altos representantes llegarían a Honduras la mañana del martes. Los primeros pasos que dio la misión en Honduras fue reunirse con los países cooperantes, denominados G-16.

Por la tarde tenían previsto un encuentro con los líderes de la Alianza de Oposición, pero no llegó el excandidato Salvador Nasralla ni el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, únicamente mandaron representantes.

El jueves anterior la misión se reunió con el presidente Juan Orlando Hernández, quien les manifestó su interés de mantener un diálogo abierto con los diferentes sectores de la sociedad hondureña.

Mientras que el excandidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, tampoco asistió al encuentro, enviando a sus representantes.

Positiva

Cálix valoró como positiva la visita de la misión exploratoria de la ONU y calificó como personas de mucha calidad y capacidad a sus integrantes.

Vio que los tres estaban interesados en escuchar a las diferentes partes para entender mejor lo que está sucediendo en Honduras.

A partir de ahora se comenzarán a analizar las posibles soluciones que se puedan encontrar y seleccionar los mediadores o facilitadores del diálogo. Ya listo el informe, explicó el convocante, el secretario general de la ONU, con su equipo, tendrán que escoger a la persona o personas más adecuadas para que vengan a facilitar el diálogo.

Dijo que hay varios nombres que se han mencionado que podrían ser los facilitadores, como Álvaro Colom y la misma Catalina Soberanis, ambos de Guatemala, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, entre otros.

Cálix indicó que, “según el informe, la ONU tendrá que analizar cuáles son las personas más convenientes y que tengan los deseos de venir a seguir apoyando”.

Para el convocante, a pesar de que no llegaron los principales líderes de la oposición a los encuentros, estos sí dieron apertura al mandar a sus representantes y las propuestas de sus posiciones por escrito.

En tanto, delegados de diferentes Organizaciones No Gubernamentales que integran la Plataforma Ciudadana por Honduras, ratificaron este viernes su apoyo al proceso de diálogo, consenso, acuerdo y reconciliación nacional.

Al mismo tiempo valoraron el trabajo de misión de la ONU, no obstante, para que este diálogo sea efectivo, todos los sectores de la sociedad deben participar y ningún tema relevante del ámbito político, económico y social debe ser descartado.

La Alianza quiere que se haga lo que piden

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellenos, consideró que la única salida a la crisis poselectoral es el diálogo.



“Hemos analizado con algunos colegas que el diálogo es la única salida que hay en este conflicto poselectoral”, expuso la académica.



“Creo que el diálogo tiene dos grandes actores externos al marco político, que es la junta de convocantes, integrada por unas siete personas, y la Plataforma Ciudadana, que incluye a sectores económicos, sociales y productivos, entre otros”, afirmó



Ante la negativa de Salvador Nasralla y Manuel Zelaya de dialogar con la ONU, señaló que “esa es la actitud que ellos van a asumir de manera constante. Si no se habla de lo que yo digo y de lo que yo quiero, entonces yo no asisto”.



“De manera que lo que piden ellos -Nasralla y Zelaya- no es un diálogo, sino una persona que siga sus instrucciones, pero este no es el caso, es un diálogo para una mediación”, explicó la exrectora de la UNAH.