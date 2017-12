Nasralla recurrirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de pronunciamiento de EEUU

Tegucigalpa, Honduras

De "ideológico" tachó este viernes Salvador Nasralla, la declaración del Departamento de Estados de Estados Unidos, que reconoce a Juan Orlando Hernández como presidente electo de Honduras; de igual forma agradeció a sus seguidores por la "lucha" durante este proceso.



El líder de la Alianza se refirió al caso del expresidente Alberto Fujimori, quien es recordado por ganar las elecciones de Perú en el 2000 y luego renunciar por fax a la presidencia, tras la difusión de videos que revelaron la corrupción de su gobierno.



"EEUU reconoció a Fujimori y empezó a gobernar, pero no pudo continuar en la presidencia por la presión del pueblo peruano. No nos preocupa la determinación del gobierno de Estados Unidos hoy", aseguró el ingeniero.



De igual manera avisó que está a la espera de una carta oficial de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se hará incapié al fraude -que según él- imperó en las elecciones celebradas el pasado 26 de noviembre.



"Representantes de Guatemala, Colombia, Chile, Canadá, México, Argentina y Brasil están dispuestos a ir a un Consejo Permanente para tratar el caso de Honduras. Simplemente porque EEUU tiene la intención de que en Honduras continúe el gobierno que ha estado por ocho años, estamos seguros que la lucha va a continuar", manifestó.

Durante la conferencia de prensa también aprovechó para enviarle un mensaje de agradecimiento a sus simpatizantes por "el sacrificio, esperanza y lealtad en la lucha desigual".



"No me atrevo a decir lo que va a pasar en Honduras, pero estoy seguro que el pueblo hondureño no aceptará esta injusticia, porque sino nunca más habrá democracia. El pueblo hondureño no bajará la guardia y continuará reclamando dentro de la represión. Ayer 27 congresistas y 20 senadores elevaron una carta dirigida a Trump pidiéndole que haga valer el informe de la Mision de Observación de OEA", reveló.



Finalmente señaló directamente a EEUU de "corresponsable de las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) que cometa el ilegal régimen de Juan Orlando Hernández".

¿Se termina la Alianza?

Nasralla aclaró que actualmente él es un líder sin partido, pero que seguirá al pie de la lucha.



"Seguiré en la Alianza si el pueblo lo pide. En este momento termina la Alianza, pero si lo piden seguiré al frente, yo no me retiro de la lucha", aseguró ante las cámaras.