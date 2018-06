Seis consejos para mantener una relación a distancia

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Tener una relación de pareja a distancia muchas veces puede tornarse complicada pero no imposible. Claro está que es difícil no tener cerca a ese ser tan especial, ni compartir momentos inolvidables.



Pero son muchos los casos que se han visto que han logrado tener éxito viviendo "su amor a distancia". Recuerda que cada relación es un mundo y no hay reglas universales que sirvan para todos, pero aquí tienes seis consejos para que aprendas a sobrellevar mejor la distancia.



1. Evalúa el vínculo

Esta separación puede ser una prueba para la unión de la pareja. Así que deberías plantearte una serie de preguntas desde el principio, para no llevarte sorpresas: ¿cómo es tu relación? ¿Te sientes feliz y cómoda a su lado? ¿Son capaces de comunicarsede forma constructiva y respetuosa?



No es lo mismo separarse unas semanas por motivo de vacaciones, que unos meses o años por temas de trabajo y con pocas perspectivas de poder volver a estar juntos en el mismo lugar. Pero lo importante realmente es la actitud y la motivación de cada uno para continuar unidos.





Bríndale todo el apoyo necesario a tu pareja.







2. Sienta nuevas bases

Todas las relaciones se van transformando según las circunstancias, los momentos vividos y con el crecimiento personal de ambos.



Es muy beneficioso recordar los valores que los unió como pareja y que hasta el momento los mantienen fuertes: la comprensión, la conexión, la empatía, la confianza y la fidelidad.



3. Acepta tus cambios y los de la otra persona

Van a vivir cambios fuertes, que afectarán a cada uno individualmente y a cómo se relacionan entre ustedes. Ten presente que la persona que se marcha lejos es la que más cambios experimenta.



Conocerá gente y lugares nuevos. Se enfrentará a experiencias inéditas y tendrá que adquirir habilidades y capacidades que antes no tenía para hacer frente a todas esas novedades. Por eso, procura ser comprensible para que las cosas marchen de la mejor manera.



Tu pareja quiere compartir contigo lo que ha experimentado. ¡Quiere hacerte partícipe de su vida! Date cuenta que tú también has evolucionado y vivido cosas nuevas aunque te hayas quedado aquí. Haberle dado un poco de aire fresco a tu relación es una buena oportunidad para salir de la rutina y mirarse con nuevos ojos.





Jamás evites las discusiones, eso no solucionará nada.







4. Confía y relájate

Muchos expertos en la materia aseguran que, confiar no es saberlo todo de la otra persona, es no necesitar saberlo.



Date cuenta que, a cada segundo, tu pareja está decidiendo seguir contigo y no estar con ninguna otra persona ¡a pesar de la complicación de la distancia! Si mientras estaban juntos te demostró que es fiel, te respetaba y te trataba bien, no hay motivo para preocuparse ahora. Confía y dale libertad.



5. Agradece y disfruta

No hay un modelo único o perfecto de relación. Hay gente a la que la distancia se le hace insoportable mientras que para otras es la solución ideal, ya que obtienen "compañía" y apoyo sin más agobios.



Normalmente estar una temporada lejos el uno del otro ayuda a darte cuenta de cuánto le quieres y le echas de menos. Así que no te precupes, esto también es positivo, aunque probablemente, en estos momentos no lo veas de esa manera.



6. Regula tus emociones

Lo ideal sería que ambos hayan acordado esa distancia, de mutuo acuerdo y con libertad. Pero incluso en ese caso, es bastante fácil que te llegues a sentir enfadada con la situación, por no poder disfrutar libremente de tu pareja como antes.



Además, es fácil que durante este periodo te sientes una persona triste, preocupada, frustrada, temerosa, sola… No te tomes la distancia como un abandono, como algo personal. Piensa en los motivos reales por los que tu pareja se ha tenido que marchar.