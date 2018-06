Cinco señales de que tu relación durará mucho tiempo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A pesar de que tu relación se encuentre todavía en esa fase en la que tienen relaciones sexuales cada vez que así lo deseen, es inevitable que una parte de ti se pregunte -y se preocupe- cuánto durará la historia de amor que estás viviendo.



Ten en cuenta que a medida vaya pasando el tiempo empezarás a darte cuenta de que existen una serie de señales que suelen apuntar hacia una relación duradera.



1. Por encima de todo, son grandes amigos

Algunos expertos en la materia han mencionado en reiteradas ocasiones que toda relación en la que la pareja no sean también amigos está condenada al fracaso.



Casi siempre se suele decir que esa persona especial es nuestro mejor amigo, pero no en todos los casos eso se ajusta a la realidad. Un amigo de verdad es algo más que esa persona con la que pasas un rato de vez en cuando y que, en los malos momentos, está ahí para apoyarte.



2. Cada uno tiene su propio espacio

Es fundamental que tu pareja sea tu mejor amigo, pero debes tener en cuenta que ambos tienen que tener su propio espacio, esto es imprescindible para que todo marche bien en una relación amorosa.



No sólo deben tener otros amigos fuera de la relación, sino que también necesitan pasar tiempo a solas. Tener un compañero que no sólo respete tu espacio, sino que también reclame el suyo es una buena señal.



3. No están atrapados en la rutina

Procuras realizar cosas diferentes todos los días junto a ese ser querido, así puedes ver de una manera diferente, pero juntos, la vida.



4. No se sienten incómodos con los éxitos del otro

Sentirse mal porque tu pareja tenga un trabajo mejor que el tuyo o gane más dinero, puede ser la antesala de un sinfín de problemas.



Así que si uno de los dos no se siente cómodo con el éxito del otro o se siente mal por ganar menos dinero, es imprescindible tomar medidas para solucionar el problema, si no se quiere que éste vaya mermando acabando con el amor.



5. No les asusta tener conversaciones sobre el sexo

Cada cierto tiempo las relaciones sexuales dentro de la pareja experimenta altibajos, por lo que es necesario hablar del tema con frecuencia.