﻿Seis hábitos sexuales que tienen las parejas felices

Tegucigalpa, Honduras

Si estás en una relación amorosa de varios años y consideras que son felices juntos, probablemente sean una pareja que tengan algunos hábitos -que quizá desconocen- que han ocasionado que esa energía positiva y excitante siga encendida a pesar del paso del tiempo.



Existen 6 hábitos sexuales que toda pareja feliz mantiene, ¿los compartes con ese ser especial?



1) No subestiman los pequeños detalles

No buscan grandes despliegues de amor para mantener una vida sexual bastante activa. Gestos como un simple “te amo”, hará que el deseo sexual por el otro aumente.



2) Tratan de enfocarse en lo positivo

Si bien todas las parejas pasan por momentos malos y les molestan ciertas cosas entre sí, no es sano quedarse estancado en lo negativo.



Todo se dice con respeto y pensando a fondo el mensaje a transmitir en caso de incomodidad. Se habla y se escucha para que así en el momento del sexo no haya ningún tipo de negatividad entre los dos.



3) Siempre tienen tiempo para hacer el amor

Las relaciones sexuales de las parejas felices son profundas y siempre hacen el amor con tiempo, calma y paciencia.



Lo consideran un momento importante en el día y se concentran en disfrutar a su pareja 100 por ciento.



4) Tienen fantasías sexuales juntos

Cuando no están cerca se imaginan en situaciones excitantes. Desde una conversación "sucia" hasta un momento extremo juntos pasan por su cabeza y se comparte a la distancia.



De manera que una vez unidos desean traer a la realidad esos pensamientos manteniendo así la diversión y espontaneidad viva.



5) No son exigentes

Entienden a su pareja y saben que no necesitan sexo "XXX" para tener placer. Para ellos, la intimidad es un momento único, que se basa meramente en darse placer mutuamente.



6) Solo tienen relaciones si los dos quieren

Uno de los factores más importantes en una relación de pareja es estar sincronizados. Hacer el amor porque el otro quiere no es sano para ninguno de los dos.



Las parejas felices se respetan y no se sienten obligadas a complacer al otro todo el tiempo. Por esta razón cuando tienen relaciones sexuales es maravilloso, ya que los dos están en la actitud y sienten deseo por el otro.