Cuatro razones para no regresar con tu ex

Tegucigalpa, Honduras

A veces no es una buena idea volver con tu ex. Aunque, cuando amas a alguien, esta es una complicada decisión. Para algunas personas es imposible no hacerlo y vuelven con la misma persona una y otra vez.



Pero, expertos en la materia aseguran que esto no siempre es la mejor decisión. Ya sea que esperes que tu ex cambie o que simplemente no puedas estar alejado de él/ella, estos consejos te ayudarán cuando sientas deseos de ir y pedirle que vuelvan.



1- Si no funcionó antes, debe ser por algo

Piensa en el motivo por el que se separaron y en todos los problemas que tenían cuando eran pareja.



Cuando consideres volver a encender esa llama, recuerda la causa por la que ya no están juntos y lo que hizo de tu relación algo sin remedio. ¿Realmente quieres volver a eso? El tiempo te hará olvidar lo malo y recordar solo lo bueno, pero si terminaste con tu ex, debe ser por una gran razón.



2- Vivir en el pasado evita que sigas adelante

A menudo la mejor medicina para una ruptura es seguir adelante con tu vida. Imagina que no puedas aprender de tus errores, estarías condenada/o a cometer las mismas equivocaciones una y otra vez por el resto de tu vida.



Si prefieres un ser humano que no te aprecie, estarías eligiendo a la misma persona para siempre. Usa tu habilidad para aprender de tus errores y hacer que tu próxima relación sea mejor y más saludable que la última.



3- Es verdad que algunas parejas vuelven a estar juntos, pero ¿cuántos ejemplos conoces?

Mucho más a menudo, dos personas vuelven y se dan cuenta de que todos esos problemas que tuvieron antes siguen igual.



Los dilemas que hicieron que su relación terminara aun están ahí, nada ha cambiado. En muchas ocasiones volver a estar juntos solo sirve para retornar a lo mismo. Lo que al final ocasiona otra ruptura.



4- No quieras estar con alguien que no fue capaz de mantener la relación

Uno de los dos quiso terminar la relación y el otro tuvo que superarlo. Hubo algo en su relación que hizo que no funcionara para uno de los dos, así que volver con tu ex no es la mejor idea.



Una ruptura significa que había algo mal. Y esto representa que puedes encontrar a alguien mejor para ti. Alguien que no quiera dejar de estar a tu lado o alguien con quien tú no quieras terminar la relación; nunca te niegues la felicidad futura.



Puedes encontrar a esa persona que te trate mejor que tu ex. Pero para que eso ocurra, tienes que seguir adelante y no regresar con tu ex pareja.