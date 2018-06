Cinco hábitos que arruinan la piel de la mujer

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Es evidente que casi nadie quiere envejecer. Y mucho menos en forma prematura. La piel seca es uno de los principales síntomas de envejecimiento.



Algunos expertos en la materia aseguran que hay muchas cosas que atentan contra la buena salud de la piel. Varias de estas, inclusive, están ligadas a cosas que haces de manera tan rutinaria que ni te das cuenta de cuánto mal ocasionan.



1) Dormir con maquillaje

El maquillaje que queda en la piel durante la noche tapa los poros. Esto puede provocar desde un brote de acné hasta una infección bacteriana. Aunque tome tiempo y sea tarde después de la fiesta, el demaquillante es obligatorio.



VEA: Cinco claves para superar la dependencia emocional



2) Apretarse los granitos

Hacer explotar un grano de acné solo empeora las cosas. Al abrir una herida en la piel se puede infectar. Paciencia y cremas, pero nada de usar los dedos.



3) Experimentar productos de belleza

No todas las pieles reaccionan igual a las cremas, lociones y maquillaje. Las más sensibles pueden tener inclusive reacciones alérgicas. Antes de probar una nueva crema o cualquier otro producto, lo ideal es hacerlo en una parte pequeña de la piel, en lo posible lejos de la cara (por ejemplo, en el brazo).



VEA: Elimina las manchas en la piel con tratamientos caseros



4) Usar demasiado el teléfono

Aunque no parezca, el teléfono es un peligro para la piel. Sí, el teléfono. El aparatito –sobre todo el celular– está lleno de bacterias que se ponen en contacto directo con la cara. Si la conversación va a durar horas, es ideal limpiar el artefacto con algún antibacterial.



5) Problemas al dormir

La piel se regenera durante el sueño. Dormir poco implica no darle también a la piel el merecido descanso. Pero además, mientras dormimos, la piel descarta células muertas. Estas células se acumulan en la funda de la almohada y, si no se lava con frecuencia, se convierte en un paraíso bacterial.