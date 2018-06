Elimina las manchas en la piel con tratamientos caseros

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Para tener una piel delicada y libre de manchas no necesitas gastar mucho dinero en cremas y tratamientos, ya que la naturaleza también ofrece productos con los que podrás lucir un rostro bello y saludable.



Expertos en la materia mencionan que las manchas suelen aparecer principalmente porque tienes la piel expuesta a los rayos solares sin la debida protección, también por cambios hormonales durante el embarazo o por el inevitable paso del tiempo.



Por eso, para reducir el deterioro de la piel debes tener en cuenta lo siguiente:



1. Jugo de limón

Exprime medio limón en un recipiente. Antes de irte a dormir, aplica directamente en las áreas donde veas las manchas y enjuaga en las mañanas con agua fría.



No te expongas al sol mientras estés usando limón ya que puede manchar más la piel.



2. La cebolla

El jugo de la cebolla es sumamente útil para eliminar las manchas de la piel. Licúa una cebolla morada pequeña, luego empapa un algodón y aplícalo en las manchas.



Déjalo por 10 minutos y lava la cara con agua fría. Ten en cuenta que al principio puede provocar un leve ardor.



3. Vinagre de manzana

Es excelente para cerrar los poros y lograr una piel lisa y brillante. Empapa un algodón con vinagre de manzana y aplícalo sobre las manchas. Deja actuar por 20 minutos y lava la cara con agua fría.



4. El pepino

El pepino contiene vitamina E y aceites naturales que son excelentes para el cuidado de la piel. Quita la concha y parte el pepino, has a un lado las semillas y procésalo en la licuadora hasta formar una pasta. Aplícala en el rostro por 20 minutos y tu piel quedará como nueva.



5. Yogurt

El yogurt limpia, desinfecta, suaviza la piel y también favorece la regeneración y mantiene la humedad ideal.



Lava tu cara, sécala cuidadosamente y reparte el yogurt por el rostro con los dedos o un pincel. Deja unos 15 o 20 minutos antes de retirarlo con agua tibia.