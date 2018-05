Cinco gestos sencillos que debes poner en práctica para rejuvenecer tu rostro

Tegucigalpa, Honduras

Dicen por ahí que "ganar años no significa perder belleza", pero evidentemente existen muchas mujeres que aún no han entendido el gran significado de esa frase.



Así que deja de lado esos terribles dolores de cabeza que seguramente te causas al momento de ponerte a pensar qué hacer para lucir bien a pesar del paso del tiempo.



Rejuvenece tu rostro con estos pasos



1) Bosteza

Y hazlo sin vergüenza, además de sentirte mejor y relajar la mandíbula, te ayudará a tener un rostro bien definido. Cuando te surja un bostezo, no lo reprimas; es más, provócalo varias veces al día.



2) Sonríe

Cuando lo hagas, abre bien los ojos, estira el cuello y tensa todos los músculos del rostro. También puedes poner los labios como si pronunciaras una 'o' de forma exagerada, luego la 'i' y, por último, la 'a'. Hazlo varias veces seguidas.



3) Parpadea

Abre los ojos ampliamente y ciérralos con fuerza. Descansarás la vista y combatirás los párpados caídos.



4) Sorpréndete

Colócate ante el espejo y abre por completo la boca, la nariz y los ojos, como si estuvieras muy sorprendida. Mantén esta expresión unos cinco segundos y relájala. Repitelo cinco veces.



5) Haz una pausa

Y tómate una infusión de té verde o manzanilla, te aportará antioxidantes y te ayudará a eliminar toxinas.