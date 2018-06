Cinco claves para superar la dependencia emocional

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Una infinidad de psicólogos aseguran que cuando tu bienestar, tu seguridad emocional o felicidad dependen de otras personas o de lo que éstas hagan, digan o piensen de ti, eres una persona con claros síntomas de dependencia emocional.



Debes aprender a eliminar poco a poco cualquier tipo de relación de dependencia emocional en la que estés inmerso/a. Evidentemente es algo que no lograrás de un día para otro, pero sí marcarás el inicio de una nueva relación contigo mimo/a.



1) Aceptar, es el primer paso

Nunca podrás solucionar aquello que tanto niegas, ni aquello que no comprendes. Por lo que el primer paso es reconocer que existe un problema.



A veces lo más sencillo es culpar a los demás, pero desde ahí nada cambiará. Por eso, tienes que examinar tus relaciones de pareja, familiares o de amistad.



2) Deja atrás el pasado

Siempre hay que aprender del pasado porque es tu mejor maestro, pero no traigas al presente los problemas de relaciones de entonces, porque estarás añadiendo una enorme y pesada carga a tu relación actual.



3) Invierte en tu desarrollo personal

Tu propio crecimiento personal es el factor fundamental para que aumentes tu confianza, creas más en ti y mejores tu autoestima, que al final, es lo que marcará la diferencia.



Cuando eso suceda, te sentirás más merecedor/a como persona, menos vulnerable a las opiniones de los demás; más libre, fuerte y con menos dependencia emocional.



4) Aprende a estar bien a solas

La persona con la que más tiempo vas a pasar el resto de tu vida es contigo mismo/a. Por eso, esa es la relación que más debes de cuidar. Si no estás bien contigo, ¿por qué razón lo van a estar los demás?



5) Céntrate más en ti

Esto no quiere decir ser más egoísta, sino que te des cuenta de que lo realmente importante es lo que tú pienses sobre ti, y no las opiniones de la gente.



Para alczanr el éxito en esta etapa, tendrás que reforzar tu identidad personal y desarrollar una autoimagen valiosa que sea digna de ser respetada y amada.