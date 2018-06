﻿Seis alimentos para bajar de peso de forma saludable

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Muchos expertos aseguran que para adelgazar no se necesitan pastillas ni tratamientos costosos, puesto que la naturaleza te ha premiado con muchos alimentos que pueden ayudarte a perder esos kilos de más.



¿Quieres bajar de peso y no sabes por dónde empezar? Estos son algunos alimentos que te ayudarán a bajar de peso de una forma totalmente saludable.



1) Aguacates

Los aguacates están repletos de grasas saludables y son perfectos como ingrediente en ensaladas. Son especialmente ricos en ácido oleico monoinstarurado, el mismo tipo de grasa que puedes encontrar en el aceite de oliva.



Además, contienen mucha agua, por lo que su densidad energética no es tan elevada, y son ricos en otros nutrientes importantes como la fibra y el potasio.



Un dato que debes tener en cuenta es que, de acuerdo con un estudio, las personas que consumen aguacate se sienten más saciadas y tienen un menor deseo de comer en las siguientes cinco horas.



2) Huevos enteros

Los huevos son uno de los mejores alimentos que puedes consumir si quieres perder peso. Un estudio realizado a 30 mujeres con sobrepeso reveló que comer huevos en el desayuno, en lugar de rosquillas, aumenta la sensación de satisfacción y provoca una reducción en el consumo de comida durante las siguientes 36 horas.





El huevo duro es un alimento que no debes olvidar incluir en tus comidas.







Los huevos contienen una increíble densidad de nutrientes, la mayoría de ellos en la yema, y pueden ayudarte a obtener todos los nutrientes que necesitas si tienes una dieta restringida de calorías.



3) Salmón

El salmón es rico en grasas saludables y proteína de alta calidad y contiene todos los tipos importantes de nutrientes.



Es un alimento que satisface el apetito y te mantiene saciado durante muchas horas con pocas calorías, por lo que puede ayudarte a bajar de peso.



De igual manera, es rico en ácidos grasos omega 3 que ayudan a reducir la inflamación, factor importante para la obesidad y las enfermedades metabólicas.



4) Frutos secos

Los frutos secos son un excelente aperitivo que contiene cantidades equilibradas de proteína, fibra y grasas saludables. A pesar de su alto contenido en grasa, los frutos secos no engordan.



Estudios de población también han revelado que las personas que comen frutos secos suelen estar más sanas y más delgadas que las personas que no los comen.



Pero, ¡ojo!: Los frutos secos también son bastante ricos en calorías, así que cuidado con los atracones.



5) Atún

El atún es un pescado magro, por lo que no tiene mucha grasa. Es popular entre los culturistas y los modelos de fitness porque es una manera excelente de mantener los niveles de proteína elevados y los niveles de caloría y grasa bajos.





El atún te ayudará a mantener los niveles de proteína elevados.







6) Cereales integrales

Aunque los cereales han tenido mala reputación durante los últimos años, algunos son definitivamente saludables.



El arroz moreno o la avena son cereales integrales sin gluten repletos de fibra y con una cantidad considerable de proteína.



La avena está cargada de fibras solubles que aumentan la saciedad y mejoran la salud metabólica.



No olvides que los cereales refinados no son saludables y, a veces, los alimentos que incluyen en su etiqueta “cereales integrales” son productos altamente procesados que engordan y dañan el organismo.