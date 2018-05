¿Cómo mantener saludable nuestros alimentos en el refrigerador?

Tegucigalpa, Honduras

Los refrigeradores o neveras son una aliada a sus mejores aliados para mantener la comida fresca y saludable, pero no nos podemos confiar de ellas.

Saber cómo almacenar los alimentos en el refrigerador podría evitarte enfermedades y otros problemas que conllevan si se contaminan, publica Vida y Salud.

Para no arriesgar tu salud ni la de tu familia, te recomendamos los siguientes cuidados para almacenar los comestibles:



1. Sigue las instrucciones de como almacenar los alimentos

2. Fijate en la fecha de vencimiento de los productos siempre

3. No dejes los aimentos tanto tiempor fuera del freezer, al solo llegar del supermercado guardalos

4. Usa la temperatura adecuada en la nevera

5. No basta con refrigerar, debes lavar bien las verduras y frutas antes de comerlas

6. Es recomendable poner en recipientes cada productos y no solo apilarlos en el refrigerador

