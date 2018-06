﻿¿Cómo elegir el color de tinte perfecto para tu cabello?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Antes de elegir el color de tinte para lucir con un gran estilo tu cabello, debes tener en cuenta numerosos factores.



Además de guiarte por el color de tus ojos y la tonalidad de tu piel, muchos estilistas profesionales brindan algunas claves para un tinte bonito y duradero.



1) Tu economía influye

La frecuencia con la que se puede ir al salón de belleza, por ejemplo, es sumamente importante. Si es cada mes, no hay tintes vetados; pero si solo puedes ir cada 3 meses, evita el permanente, ya que se te verán mucho las raíces.



Es mejor elegir tintes vegetales o baños de color, que se difuminan con los lavados. En cambio, mechas y reflejos son ideales si se pretende visitar poco la peluquería.



2) A cada corte, su color

Por otro lado, el corte de pelo, textura y el cuerpo de tu cabello también son significativos a la hora de elegir el tono de un tinte.



Al cabello corto, le suele sentar mejor un color uniforme, sin mechas ni reflejos.



Si tu pelo es muy fino, ya sea corto o largo, debes apostar también por un solo color porque le aportarás mayor grosor visual; si es muy voluminoso y decides hacerte mechas, estas deben ser más anchas para que no pasen desapercibidas.



3) La elección perfecta

No obstante, el color de ojos y de piel son determinantes a la hora de escoger la gama tonal más adecuada.

Expertos en la materia apuntan que, con ojos oscuros, apuesta por tintes de color castaño medio a negro.

Con ojos claros, escoge los rojizos, rubios y castaños. Si tu piel es rosada, evita los tonos rojizos.



Las pieles muy blancas con tintes demasiado claros crean una imagen apagada. Los muy oscuros tampoco les sientan demasiado bien. Sin embargo, a la piel muy morena, le sientan bien los rubios y castaños, pero es mejor evitar los rojizos.



4) Y llegada la madurez

En general, es una etapa en la que el look es más armónico si se huye de colores de cabello estridentes. Lo ideal es moverse dos tonos hacia arriba o hacia abajo del color propio. Si te pasas de oscuro, te ves mayor y si te pasas de claro, toda tú te apagas.



Además, como “con los vaivenes hormonales, el tono de la piel varía, hay que ir reevaluando qué tono de cabello te sienta mejor”.



En la madurez, acertar con el corte también es fundamental. Suele sentar mejor el pelo más corto y desfilado.



5) ¿Atractiva con canas?

Dejarse las canas es una opción cómoda que puede dar a tu imagen un toque muy personal. Pero hazlo bien para que no pierdas esa personalidad que tanto te caracteriza.



El proceso ha de ser gradual. Si llevas un tinte oscuro, tu estilista debe decolorarte el pelo y, luego, durante unos meses, matizar el tono de medios a puntas hasta igualarlo con el de las raíces.



Si lo llevas rubio, puedes ir matizando las raíces hasta que, de medios a puntas, desaparezca el tinte. En cualquier caso, habrá que cortar el cabello lo máximo que permita el estilo que quieres lucir. A las canas, les sientan mejor las medias melenas y los cortos modernos.



6) Para que dure más

Una vez que te decidas por una coloración, el objetivo es alargarla lo máximo.



Usa solo Shampoos, acondicionadores y mascarillas para el cabello teñido: impiden que el tinte pierda intensidad y contrarrestan la agresión del mismo sobre el pelo. Además, protégelo del sol.