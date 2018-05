10 cosas que toda mujer debe saber acerca de su cabello

Tegucigalpa, Honduras

Evidentemente, para las mujeres una de las cosas más importantes es que su cabello tenga un buen aspecto para lograr transmitir un estilo original.



No obstante, existen reglas para un corte de cabello perfecto, pero hay formas de romper esos patrones. Estas son las 10 pautas que toda mujer debería saber acerca de su cabello y algunas maneras de romperlas.



Variedad de cabello

Existen seis tipos básicos de cabello: fino, lacio, ondulado, grueso, con frizz y rizado.



También se puede tener una combinación, puede que tengas cabello fino y lacio o cabello ondulado que tiende al frizz, u ondulado grueso.



Por ende, tu estilista debe ser capaz de identificar el tipo de cabello que posees con solo tocarlo y ver cómo se mueve, pero también, tú debes conocerlo al momento de elegir un corte y estilo.



Si es rizado, mejor largo

Los expertos en belleza dicen que el cabello rizado necesita peso para estirarse, sino se acumula arriba. Generalmente mientras más largo puedas mantener tu pelo rizado, mejor.



Sin embargo, puedes romper las reglas cuando se trata de textura rizada. A algunas féminas les gusta el pelo que aparece de forma irregular. Recuerda que el cabello habla de la personalidad de cada persona.





No debes preocuparte por tener un cabello frizz, solo ten en cuenta que debes usar los productos adecuados.







No dejes crecer demasiado tu pelo fino

Al contrario del cabello rizado, el liso debe ser más corto para conservar cuerpo. Si está largo puede parecer plano y sin vida.



Las mujeres con ciertos tipos de rostros se ven muy bien con el pelo largo, sin importar su textura. Las caras con formas redondas y cuadradas se ven bien con cabello largo.



Las capas funcionan con todas las texturas

Las capas otorgan movimiento, crean cuerpo y evitan que el cabello rizado parezca "árbol de navidad", la buena noticia es que funcionan en cualquier tipo de cabello.



Los flecos funcionan mejor para el pelo liso, grueso y fino

Si no tienes el cabello de esta manera, entonces, lo mejor es que no te hagas flequillo.



La mayoría de las mujeres tienen algo de ondas en el cabello

Si tienes pelo liso y lo dejas secar al aire, apretándolo de vez en cuando, te encontrarás con que finaliza con ondas.





La mayoría de las mujeres tienen ondas en su pelo, solo debes hacerlas relucir.







Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres tienen algo de ondas naturales, incluso aquellas con el pelo muy fino.



Elige los productos adecuados para tu tipo de cabello

Las mujeres con el pelo liso o fino necesitan productos distintos que aquellas con cabello rizado, ondulado o tendiente al frizz.



Los mejores productos para las personas con cabello fino son aquellos que otorgan volumen, champus suaves que no dejan el pelo pesado, shampoos secos, spray para el pelo y enjuagues caseros con vinagre para quitar los productos.



Las mujeres con cabello seco deberían considerar usar shampoo y acondicionadores humectantes además de sueros.



¿Cómo tener un cabello con cuerpo?

El secreto para crear volumen para el pelo liso y ondulado es usar un producto para el cabello y secarlo de la forma correcta. También necesitas el corte adecuado, en el que las capas son la clave.



Si prefieres, lava el pelo fino a diario. Por el contrario, el cabello grueso puede ser lavado una vez a la semana.



Quizá hayas escuchado mencionar que no es bueno lavarse el cabello todos los días. Siéntete libre de romper esa regla si lo necesitas.