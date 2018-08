Lo que esperan los expertos de la música en Honduras, sobre el estreno de la película Bohemian Rhapsody

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas son las expectativas que está generando el tan esperado estreno de la película Bohemian Rhapsody, esa que contará a todas las generaciones cómo fue la vida de la leyenda, Freddie Mercury y cómo Queen alcanzó la cima del éxito.



En entrevista con EL HERALDO, varios críticos, locutores de radio en Honduras y expertos en la música catalogaron a Bohemian Rhapsody como una de las mejores canciones del mundo.



Al momento de consultarles cuáles son las expectativas que tienen sobre el filme Bohemian Rhapsody, muchos de ellos quedaron pensativos por un momento.



"¡Tengo miedo, tengo miedo! porque uno que está de este lado artístico eleva un montón de cosas y tengo demasiada expectativa y no es bueno porque a veces tus expectativas suben los estándares", dijo con mucha emoción la cantautora Shirley Paz.



Por otra parte, Charlie Rivera mencionó que "creo que hay una expectativa bastante alta, llevar la vida de Freddie Mercury a la pantalla grande no es una tarea sencilla".



"Se está hablando demasiado de la película, Queen quizá no es de los grupos que 'me muero', pero hay que verla", mencionó el conductor y cantante Gustavo Vallecillo.



A esta lista se suma la opinión de Charlie Martino, "¡Altísima!, tanto así que la primera vez que vi el primer trailer vi de que casa era, vi que era de Fox y me comuniqué con Hugo Erazo y le dije: 'brother, no es posible que no me des esa película para la premier".



De igual manera, EL HERALDO conoció el criterio del periodista Gustavo Banegas, quien aseguró que la cinta Bohemian Rhapsody perfila para ser una de las películas favoritas al premio Óscar el próximo año, "tiene a un gran actor intepretando a Freddie Mercury y sin duda será una película que va dar mucho de qué hablar y que los fans de Queen van a estar en primera fila para verla".



A su vez, la periodista experta en rock, Myrna María Barahona afirmó que, "se van a llenar los cines de todo el mundo, no importa que la nueva generación no conozca a Queen porque es una película que vale la pena verla".



¿Y usted qué expectativas tiene de la anhelada película Bohemian Rhapsody?



Vea aquí el trailer oficial de Bohemian Rhapsody: