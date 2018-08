6 éxitos de Queen que plasmaron recuerdos imborrables en sus fans

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Eran y siguen siendo sonadas, y no digamos coreadas a todo pulmón en todo el mundo, sin excepción alguna, logrando conquistar de una manera sorprendente a todo aquel que las escuchara por primera vez.



Por esa y múltiples razones; y sin temor a equivocarme me atrevo a decir que muchos "sentimientos encontrados" es lo que provocan en todas aquellas personas que tuvieron el enorme privilegio de vivir en la inolvidable época en la que Queen aceleraba el corazón de sus fans con canciones como Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, We Are The Champions, Don't Stop Me Now, Somebody To Love, We Will Rock You, Another One Bites the Dust, Crazy Little Thing Called Love.



Y se los dice una periodista perteneciente a la generación "Z", que sencillamente como muchos otros de mi generación se han dejado atrapar por el ritmo y letra de todos esos hits que sin propónerselo se dieron a la tarea de plasmar una lista infinita de recuerdos en el público, y que causan en las nuevas generaciones ese inmenso deseo de haber vivido en esos tiempos en donde Freddie Mercury hacía cosas inimaginables en ese entonces.



Probablemente, solo con leer los nombres de las melodías, muchos ya cerraron los ojos y recordaron esa frase tan famosa que dice: "Hay canciones que al cerrar los ojos se convierten en personas o recuerdos".



Es por eso que este día, EL HERALDO te hace revivir esos éxitos de éxitos de la memorable banda británica: Queen.



1) Bohemian Rhapsody





2) I Want To Break Free





3) We Are The Champions





4) Don't Stop Me Now





5) Somebody To Love





6) We Will Rock You