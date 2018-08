Bohemian Rhapsody, la película que se alista para coronarse en las taquillas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo llamaban legendario, genio, solitario, introvertido, líder, diva, estrella y campeón -aunque lo derrotó el sida-, por esta e infinitas razones, lo único más extraordinario que la música de Queen es la historia de Freddie Mercury.



Queen es un ícono del rock y el legado que dejó aún hace eco en generaciones de grandes y pequeños, quienes todavía escuchan las canciones que Freddie Mercury y Queen inmortalizaron como el clásico Bohemian Rhapsody que ahora logra convertirse en un filme –después de más de ocho años de realización-.



Bohemian Rhapsody es una rotunda y sonora celebración de Queen, de su música y de su fantástico e irrepetible cantante Freddie Mercury, quien desafió estereotipos e hizo pedazos las tradiciones para convertirse en uno de los artistas más queridos del mundo.



La película plasma el acelerado ascenso al olimpo de la música de la agrupación británica a través de sus inolvidables melodías y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Freddie, ya gravemente enfermo, lideraba a la banda en uno de los conciertos más grandes de esa época y posiblemente de toda la historia.

En Honduras existe una enorme expectativa por el filme, que será estrenado el 2 de noviembre. Tic toc, tic toc...



Con solo apreciar el trailer oficial de este filme, se puede ver cómo se consolidó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando a propios y extraños, introvertidos y extrovertidos –como lo era el mismísimo Freddie-, soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.



En entrevista con EL HERALDO, varios críticos, locutores de radio en Honduras y expertos en la música catalogaron a Bohemian Rhapsody como una de las mejores canciones del mundo. Esto por su compleja composición y escritura que llega a superar las siete hojas de partitura.



Sin duda hits como Bohemian Rhapsody, Killer Queen, We Are The Champions y We Will Rock You serán el coro de la escalera hacia la cima de la fama de la banda en el documental.



Para Brian May –guitarrista de Queen-, este filme es más que un documental sobre la vida de alguien, “es arte puro”.



Un sueño hecho realidad

En alguna ocasión el líder de Queen mencionó que si se iba a escribir algo sobre él, se tenía que incluir lo bueno y lo malo de su vida, y al parecer, el productor de la película, Graham King, intentó hacer de esa 'petición' una realidad.



Pues según un comunicado, la cinta Bohemian Rhapsody habla de familias, relaciones, esperanzas, sueños, tristezas y desilusiones; y al final de cuentas, de la victoria y la realización, de una forma con la que cualquiera se pudiera relacionar.



Fechas de estreno

No cabe duda que Bohemian Rhapsody colmará las salas cinematográficas, puesto que muchas personas serán invadidas por la curiosidad de saber un poco más sobre el gran Mercury; otras en cambio, sentirán el deseo de indagar quién es y por qué las generaciones anteriores hablan tanto de este hombre que no tenía rivales.



Para todos esos amantes de este artista que sigue más vivo que nunca, compartimos las fechas de estreno de la película Bohemian Rhapsody:







Como dirían muchos de sus fans, Freddie Mercury sabía que era bueno pero no era el tipo de persona que se pasaba diciendo: "Yo soy lo más grande".



Canciones que toda generación se sabe de memoria

Por su parte, las melodías de Queen siempre le dicen algo a todo el mundo, aún en estos tiempos; es música que le resulta relevante al público, de la misma forma que lo fue cuando se escribió.



Basta pensar en la cantidad de veces que un tema como We Are The Champions suena en distintos eventos deportivos a nivel mundial.



Imagínense Bohemian Rhapsody un himno que toda la gente interpreta como quiere, sencillamente porque es una canción tan complicada, como quizá, lo fue la vida del memorable Freddie Mercury.



Queen nunca siguió una moda. Simplemente creaban música como la sentían y eso, les bastaba para lograr quedarse en el corazón de todo su público.