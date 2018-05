Guillermo del Toro realizará serie de antología de horror con Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos

La serie de antología del horror "10 después de la medianoche", del mexicano Guillermo del Toro, será distribuida por la compañía Netflix, según ha informado este lunes The Hollywood Reporter.



El recuento de episodios y el estreno no tienen aún fecha establecida, pero cada entrega contará una historia independiente al estilo de Black Mirror, señaló la publicación especializada en el espectáculo.



El gigante de streaming entregó un pedido directo de la serie para 10 capítulos a Guillermo del Toro, una antología de terror episódica individual del ganador del Oscar por 'The Shape of Water' -La forma del agua-.



Cada entrega será supervisada personalmente por del Toro, con historias descritas como igualmente sofisticadas y horribles, anotó.



Guillermo del Toro, quien creó la serie, aportará su estilo visionario como escritor y director a ciertos episodios. También seleccionará junto a un equipo de lo que Netflix describe como "los mejores escritores y nuevos cineastas del género", para dar vida a su selección de historias.



Aunque los detalles adicionales sobre varios temas e historias se mantienen en secreto, del Toro volverá a trabajar con el productor de 'The Shape of Water', J. Miles Dale, quien se encargará de la producción ejecutiva de la serie original de Netflix junto con Gary Ungar de Exile Entertainment.



El pacto amplía la relación de Guillermo del Toro con Netflix, donde co-creó -junto a Marc Guggenheim- la serie animada Trollhunters, que volverá para su tercera y última temporada el próximo 25 de mayo.



"10 después de la medianoche" es la primera antología de del Toro y llega menos de un año después de que FX envolviera a The Strain, el drama de terror de cuatro temporadas.



Del Toro dirigió películas como Pan's Labyrinth, la franquicia Hellboy, Blade II y Pacific Rim; además escribió en los 90 episodios de suspenso y terror para una serie televisiva en Mexico, "La hora marcada".



La serie llega después de que Hulu, el servicio de suscripción de vídeos estadounidense, confirmara recientemente su antología de horror con Jason Blum, con cada nueva entrega de largometraje y un debut mensual a partir de octubre.