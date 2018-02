 Las nuevas tendencias de consumo global para 2018

TEGUCIGALPA

Los consumidores están adoptando estilos de vida limpios y minimalistas donde la moderación y la integridad son clave. Los grupos etarios educados de entre 20 a 29 años constituyen una nueva generación de consumidores "íntegros" que ha crecido conociendo lo que significa una recesión profunda, el terrorismo y los problemas políticos y tiene una visión más amplia del mundo que las generaciones anteriores, destaca Euromonitor Zelaya.



Estos consumidores prefieren gastar su dinero en experiencias, como fines de semana fuera de la ciudad, festivales y restaurantes, donde pueden conversar con amigos o participar en alternativas sociales más saludables como reuniones deportivas, que van desde el yoga hasta ejercicios de mayor intensidad.



El movimiento vegano ya se encuentra en plena marcha y el 2018 verá un impulso aun mayor de parte de los defensores de la vida limpia para erradicar los productos de origen animal de todas las áreas de sus vidas. Los defensores de la vida limpia son estrictos en sus opciones de abstención, ya sea en su veganismo, en evitar el alcohol o cualquier otra opción de estilo de vida, pero son influenciadores, por lo que esta tendencia se extenderá a otros.



Los prestatarios



Rechazar bienes materiales en favor de experiencias y un estilo de vida más libre es lo que ha caracterizado los hábitos de compra de los millennials por los últimos años y es una tendencia que seguirá evolucionando y expandiéndose. Ahora está empezando a impactar a las generaciones anteriores: los Baby Boomers, antes materialistas, ahora están buscando simplificar sus vidas. Las empresas ícono de la economía colaborativa como Uber, Rent the Runway y Airbnb han ingresado a esta corriente. Mientras tanto, nuevos e innovadores emprendimientos continúan desarrollándose para satisfacer a los prestatarios.



Los consumidores cortos de efectivo desean más flexibilidad y libertad en sus vidas y menos equipaje. En lugar de aspirar a tener cosas, están a favor del minimalismo y de vivir el momento. Esto significa no estar ligados a posesiones. Los prestatarios desean acceso y no propiedad, ya sea a través de participación, intercambio, arriendo o streaming. La urbanización es otro factor clave detrás de esta tendencia. Se estima que el 55% de la población del mundo residía en ciudades en 2017, un 50% más que en la década anterior.



Los datos de Euromonitor International respaldan esta tendencia: a nivel global, el porcentaje de consumidores que usan regularmente sus teléfonos inteligentes para compartir música se elevó de 31% en 2016 a 36% en 2017, siendo mucho de este incremento responsabilidad de los grupos más jóvenes. El porcentaje que solicita regularmente un servicio de transporte compartido se elevó de 14% a 19%, y entre aquellos con edades entre 15 a 29 años, fue tan alto como 27%.