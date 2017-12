  Delta revela sus perpectivas para 2018

Tegucigalpa

El director ejecutivo de Delta Airlines, Ed Bastian, confirmó el plan de la aerolínea Delta de frenar el crecimiento de los costes unitarios en 2018, excluyendo el reparto de beneficios entre 0 y 2 por ciento, a través de una variedad de iniciativas de productividad y eficiencia.



Bastian también mencionó el pedido de Delta del A321neos, diciendo: "Creemos que es el mejor producto de aviones de fuselaje estrecho en el cielo, no solo para nuestros clientes, sino también para que nuestra gente trabaje con él".



Antes de responder a las preguntas de los analistas e inversionistas, Ed finalizó sus comentarios describiendo cómo Delta las ventajas estratégicas que lo diferencian de sus competidores, actualizó la guía del trimestre de diciembre y compartió una guía para el crecimiento de ganancias por acción de 2018.



Delta dio a conocer parte de la estrategia de la empresa para el próximo año, durante el undécimo Investor Day anual de Delta, que se realizó en el Delta Flight Museum en Atlanta.



El ejecutivo destacó los logros financieros, operativos y de clientes durante el año, y destacó que" las personas de Delta que impulsan estos resultados están preparando a Delta para su ascenso en 2018".



Por su parte el presidente de Delta, Glen Hauenstein describió el impulso de los ingresos de Delta, como el mejor en años, y por qué la aerolínea espera generar un PRASM (ingreso de pasajeros por milla de asientos disponibles)positivo en cada trimestre del próximo año. Ese crecimiento será impulsado por la red de Delta, la prima de ingresos y su creciente globalización, con nuevos joint Ventures expandidos e inversiones que se espera que rindan cientos de millones de dólares en beneficios financieros.



Paul Jacobson, Director Financiero de Delta, discutió iniciativas para reducir los costos no relacionados con el combustible a través de mejoras de eficiencia y transformación de la flota. Se espera que los precios del combustible permanezcan "relativamente estables" el próximo año, comentó.



El evento cerró con el anuncio de una donación de 25.000 dólares para la sede en Atlanta de Marine Toys for Tots. La donación fue hecha en nombre de los asistentes y fue entregada en su nombre.