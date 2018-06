Alberth Elis el mejor embajador hondureño en el mercado futbolístico internacional

Tegucigalpa, Honduras

Alberth Elis ha venido subiendo escalón a escalón hasta llegar a una de las mejores ligas de la Concacaf. Desde que debutó con Olimpia en septiembre de 2013 no ha dejado de aprender: Nerlin Membreño lo empezó a moldear

y Héctor Vargas lo lanzó al estrellato en la Liga Nacional de Honduras.



Lo que ha llegado después es simplemente la coronación de un trabajo sin tregua. Y tras su efímero paso por la Liga de México, en donde no pudo brillar con los Rayados de Moterrey, la vida lo ha puesto cara a cara contra estrellas mundiales de la talla de, por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic.



“Es el tipo de futbolistas que a la gente le gusta ver, jugadores de esa calidad, jugadores que vengan de Europa le dan un plus a la MLS y para nosotros es importante enfrentarlos en la cancha” mencionó el jugador.



Bueno, también a la afición le gusta ver a goleadores como Elis. ¿Realmente ya te reconocen los hinchas estadounidenses cuando vas por la calle?



- Sinceramente no, muy poco. En este país tan grande, el fútbol es el tercer o cuarto deporte. Pero estamos felices por lo que hemos conseguido.



- A propósito, vemos que en redes sociales sos un activo seguidor de los Houston Rockets de la NBA, ¿no es así?



- En Honduras siempre miraba los partidos por la tele, he seguido a mi ídolo LeBron James desde que estaba en Miami Heat; el baloncesto es mi segundo deporte en preferencia y estando acá apoyo mucho a los Rockets, me gusta James Harden y ya los he ido a ver en unas ocho veces.

Alberth Elis no fue parte de los dos primeros partidos amistosos ante Corea del Sur y El Salvador, por lo que en los próximos meses lo más seguro es que será pieza fundamental en la Selección de Honduras de cara al Mundial de Qatar 2022.