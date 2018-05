El Liverpool es más que Mohamed Salah, advierte Marcelo en la final de Champions League

Madrid, España

El lateral brasileño del Real Madrid Marcelo aseguró este martes que el delantero del Liverpool Mohamed Salah es peligroso, pero el equipo inglés es más que un sólo jugador, a pocos días de jugar el sábado la final de Liga de Campeones.



"No es sólo Salah con el que vamos jugar, hay Firmino, hay otros jugadores, no podemos hablar sólo de un jugador. Es muy bueno, pero todo el equipo de Liverpool es mejor que un jugador solo", dijo Marcelo en el día abierto a la prensa de cara a la final de Kiev.



El lateral brasileño admitió que hay un poco de presión, pero "toda la temporada hay presión no es solo ahora que tenemos que jugar esta final".



"Al inicio de la temporada ya había mucha presión, jugando la Supercopa (de España) hubo presión, en el Madrid siempre va a haber presión", afirmó Marcelo.



El jugador brasileño se deshizo en elogios hacia su entrenador, Zinedine Zidane, del que aseguró que "es uno de los mejores con los que he entrenado junto a Mourinho y Ancelotti".



"Para mí de los tres mejores, es muy claro, te habla fácil y eso te ayuda con los jugadores", aseguró Marcelo, cuya opinión es compartido por su compañero, Nacho.



"Si hay alguien al que agradecer todo esto es al míster, es el que ha apostado por nosotros, y el que da confianza a todos los jugadores", explicó Nacho.



"Las cosas salgan bien o mal sigue con sus ideas y la clave de todo es el míster", afirmó el defensa madridista, que espera un partido competido desde el principio frente al Liverpool.



"El Liverpool va a salir a tope desde el minuto uno, es un equipo muy intenso, que intenta llevar el partido con mucha velocidad, vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno teniendo el dominio del balón e intentando crear ocasiones claras", explicó.



Nacho mostró su apoyo a su portero Keylor Navas asegurando que "sin duda confiamos mucho en nuestro portero".



"Confiamos en los jugadores que van a jugar el sábado y si estamos bien es difícil ganarnos", aseguró, diciendo que no hay miedo sino respeto.



"No tenemos miedo, tenemos mucho respeto por todos los jugadores con los que nos enfrentamos, en el camino hemos dejado a los mejores equipos a los que podíamos enfrentarnos", concluyó Nacho.