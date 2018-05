"El Liverpool necesitará un partido perfecto contra Real Madrid", estima Xabi Alonso en la final de la Champions League

Madrid, España

El exfutbolista Xabi Alonso, que vistió durante su carrera los colores del Liverpool y del Real Madrid, estimó que en la final de la Champions League del sábado entre ambas formaciones "puede pasar de todo" aunque los españoles sean favoritos y los ingleses necesiten "un partido perfecto" para ganar.



"Para mí es una final muy especial. Son dos clubes con los que tengo un vínculo muy fuerte. En Madrid estuve cinco años y en el Liverpool también estuve cinco años. Gané la Champions con los dos y ahora van a jugar la final de la Champions", afirmó Xabi Alonso en un vídeo difundido este lunes.



"Puede pasar de todo. En cuartos y en semis han pasado cosas tan inesperadas que puede pasar de todo. Con el Madrid y el Liverpool en la final me puedo esperar cualquier cosa", apuntó.



Xabi Alonso cree sin embargo que la experiencia y la trayectoria pone al Real Madrid en la 'pole position' y al Liverpool como el 'outsider'.



"El Madrid no va a cambiar su forma de jugar por el Liverpool. En los últimos años tienen una forma de jugar muy definida. Los jugadores la saben interpretar muy bien. Además, en los partidos grandes es cuando mejor están jugando y cuando más se crecen. En la final se verá un gran Real Madrid. El Liverpool va a tener que contrarrestar, va a tener que hacer un partido perfecto para ganar la final al Real Madrid", analizó.



El jugador vasco, de 36 años y retirado desde el año pasado, vistió los colores del Liverpool entre 2004 y 2009 y los del Real Madrid de 2009 a 2014, antes de terminar su carrera en el Bayern de Múnich (2014-2017). Fue campeón de Europa con el Liverpool en 2005 y con el Real Madrid en 2014.



- Zidane, "sin palabras" -

Xabi Alonso cree que en la final del sábado en Kiev el Real Madrid es "logicamente el favorito" y que un título del Liverpool "sería mas sorpresa", aunque puntualizó que en una final esas consideraciones pierden importancia.



"En la final tienes presión porque estás tan cerca y quieres tanto el título. Tienes motivación y ganas de tener el trofeo en las manos. Evidentemente los del Liverpool no van a poder competir en experiencia, en saber cómo preparar las finales. Lo que pueden dar más importancia son sus ganas, la emoción", explicó.



Alabó también a ambos entrenadores, especialmente a Zinedine Zidane, que puede conseguir su tercera Liga de Campeones consecutiva al frente del equipo blanco.



"Sin palabras. En dos temporadas y media poder ganar tres Champions es algo que te lo cuentan hace unos años y dirías que es imposible. Lo está haciendo y no se está valorando lo suficiente", dijo sobre el técnico francés.



Respecto a Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, dijo que seguro que es consciente de la oportunidad que tiene el sábado.



"No sé si tendrá sorpresas, pero que está preparando el partido al detalle, seguro. El Liverpool, para ganar, va a tener que hacer un partido casi perfecto, analizando todos los detalles. Él (Klopp) es un gran estratega y está muy motivado. Es una grandísima oportunidad para él y para el club. Ganar una Champions contra este grandísimo Real Madrid sería una oportunidad enorme para ellos", estimó.