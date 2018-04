Liverpool FC: El brasileño Roberto Firmino renueva contrato

Londres, Inglaterra

El delantero internacional brasileño Roberto Firmino firmó una ampliación de su contrato con el Liverpool FC, anunció este domingo el club inglés, semifinalista de la Liga de Campeones.



Los dirigentes del Liverpool no especificaron la duración del nuevo contrato de Firmino, pero en todo caso la rúbrica de este contrato supone un impulso a los Reds antes de la vuelta de semifinales de la 'Champions' ante la Roma.



En la ida en Liverpool, los hombres de Jurgen Klopp se impusieron 5-2 con doblete de Firmino.



"Fue una decisión fácil", declaró Firmino en la página de internet del club. "Crecí mucho aquí con mi trabajo y con el apoyo de todo el equipo. Estoy muy, muy feliz", añadió el delantero de la 'Canarinha'.



Según la página de internet de Football Leaks, Firmino tenía en su contrato anterior una cláusula de 98 millones de euros en caso de dejar el Liverpool.



El delantero de 26 años fichó por los Reds en la temporada 2015-2016 procedente del Hoffenheim alemán, y ha anotado 40 goles en 140 partidos con el club inglés.



Está esta siendo su mejor temporada, con 27 goles en 50 partidos en todas las competiciones.



Junto al egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané conforma uno de los tridentes ofensivos más peligrosos del mundo.



"Mis compañeros de equipo son fantásticos y yo estoy muy agradecido por poder jugar junto a ellos en este club", indicó.





"I love the fans. Every time I go into the city centre and see the fans, they always greet me and I feel very well here in the city. The fans are fantastic to me." ? pic.twitter.com/fcAsC10y5L