Zidane asegura que "Cristiano Ronaldo está al 120%" de cara a Kiev

Madrid, España

El astro portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, "está al 120%", tras reponerse de un esguince de tobillo, afirmó este viernes el técnico blanco, Zinedine Zidane, a una semana de la final de Liga de Campeones frente al Liverpool.



"Está al 120% pero para mi está bien, Cristiano al 120% está bien", afirmó un sonriente Zidane en rueda de prensa previa al último partido de Liga el sábado contra el Villarreal, tras ser preguntado por unas declaraciones en las que dijo que el luso estaría al 150% para la final.



"Lo vi bien, entrenando con normalidad toda la semana y bien para el partido de mañana que es el último antes de la final", dijo Zidane, que dejó entrever que tanto el portugués como Dani Carvajal, que retomaron los entrenamientos con el equipo el martes pasado, estará en el partido contra Villarreal el sábado.



El encuentro servirá para preparar la final de Kiev contra el Liverpool, pero Zidane rechazó que pueda considerarse un 'ensayo general' de ese enfrentamiento.



"No son el mismo equipo, son completamente diferentes, el Villarreal juega, sale con el balón desde atrás, no es el caso del Liverpool, es diferente", dijo Zidane, reconociendo que tanto él como sus jugadores tienen la cabeza en Kiev.



"Pero, no pasa nada, nosotros mañana tenemos que hacer un buen partido y luego vamos a tener una semana para preparar el otro partido y sus detalles", añadió el técnico blanco, quien aseguró que saldrán a ganar sin temor a eventuales lesiones.



"No pienso en lo que puede pasar de negativo. Es para preparar bien la final, incluso entrenando bien, no hay nada que reemplace a un partido de fútbol, la intensidad, el ritmo, la presión, así que contentos de jugar mañana", dijo Zidane, que podría lograr su tercera 'Champions' consecutiva, algo que "sería enorme".



"Supone que el trabajo está bien hecho, que le mensaje llega, que los jugadores se implican en lo que hacemos. Siempre lo digo, son los jugadores los que pelean sobre el terreno de juego, siempre tienen ganas de ganar", explicó Zidane, para el que, pese a la mala primera parte de la temporada que hizo el equipo, "estamos muy contentos por nuestra final contra el Liverpool".